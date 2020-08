El risc de rebrot a la Seu d'Urgell ja s'enfila fins a 727 i hi ha prop de 600 confinats

La situació sanitària a l'Alt Urgell, i especialment a la Seu d'Urgell, continua sent complicada. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament, el risc de rebrot de covid-19 segueix creixent i ara ja s'enfila fins a 727, un nivell molt alt, lluny del llindar de risc alt, que s'estableix a partir de 100. Pel que fa a la taxa de transmissió de la malaltia en set dies, aquesta es manté també molt alta, en 3,88, quan l'ideal seria que no superés l'1.

Segons aquestes mateixes dades, en les darreres 24 hores s'han hagut de confinar per ser contacte de risc d'algun positiu 115 persones més, de manera que la xifra ja puja fins a 549. Pel que fa als nous positius confinats a casa, també en les darreres 24 hores, se n'han detectat sis, de manera que el nombre total ara mateix és de 41. En relació a les hospitalitzacions, en les darreres hores no hi ha hagut cap nou ingrés al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, de manera que el centre segueix acollint a tres casos positius de covid-19. Tot i això, l'hospital encara es troba en uns nivells d'ocupació relativament baixos. Així doncs, dels 26 llits a planta n'hi ha 12 d'ocupats, dels llits habilitats pel pla de contingència se n'han ocupat 3 de 8 i de moment no s'ha hagut de fer servir cap dels dos llits habilitats per a malalts crítics.

Davant d'aquesta situció, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha reiterat a través de les xarxes socials que la xifra mitjana de contactes per cada positiu de coronavirus és massa alta, ja que es situa en dotze. En aquest sentit, ha demanat reduir-la a un màxim de quatre al dia, seguint les directrius que es donaven durant els mesos d'abril i maig passat. També ha explicat que la policia local continua fent controls als establiments per constatar que es segueixen les mesures de seguretat i alhora comprova que no es produeixi cap 'botellón'. Alhora, tant la brigada del servei de neteja com des de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet han incrementat les tasques de desinfecció de la via pública.

El Pallars Jussà passa de risc alt a moderat

Més enllà del nord de l'Alt Urgell, que és ara mateix la zona del Pirineu en una situació més crítica, l'altra comarca que fins ara presentava una situació complicada, el Pallars Jussà, millora poc a poc. Després d'alguns dies de descens del risc de rebrot, ara ja se situa per sota del llindar de 100, concretament en 89,47, de manera que la comarca ha passat a tenir un risc moderat. L'hospital de Tremp no té a dia d'avui cap ingressat i la taxa de reproducció de la malaltia ja se situa per sota de l'1, concretament a 0,68.

A la resta de comarques de l'Alt Pirineu i Aran -Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Sobirà i Val d'Aran- el risc també se situa entre la franja moderada i baixa. En general, en les darreres 24 hores a tota la demarcació s'han notificat sis nous positius de covid-19 -la majoria a la Seu d'Urgell-, de manera que des que va començar la pandèmia s'han acumulat 639 casos.