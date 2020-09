El risc de rebrot baixa més de 1.000 punts en tres dies a Cerdanya

La situació epidemiològica a Cerdanya continua millorant i en les darreres hores ho ha fet amb força. Segons les dades ofertes pel Departament de Salut, actualment el risc de rebrot a la comarca se situa en 789,25, quan divendres era de 1.897. Cal tenir en compte, però, que el llindar de risc alt és 100, de manera que la comarca es troba encara en una situació de risc molt alt. L'altra bona notícia és que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), que és la que estableix a quanta gent pot infectar un malalt de covid-19, també ha baixat amb força i ha passat de 2,08 el divendres a 0,99 aquest dilluns, de manera que ja està per sota d'1, que és el recomanable. Pel que fa a les hospitalitzacions, ara mateix i segons dades del mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha quatre ingressats per covid-19 i un possible cas pendent de diagnosi.

A l'Alt Urgell, en canvi, la situació ha empitjorat aquests darrers dies. Així, si divendres el risc de rebrot era de 134,41, aquest dilluns és de 175,60; mentre que l'Rt ha passat d'1,17 a 1,34. A la Seu d'Urgell, les xifres també van cap amunt. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament, el risc de rebrot passa de 173 a 293 i l'Rt d'1,04 a 1,34. Ara mateix, al Sant Hospital hi ha un pacient ingressat per covid-19.

La situació, per contra, millora a la resta de comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Al Pallars Jussà el risc de rebrot passa de 197,13 a 191,76, i l'Rt baixa d'1,83 a 1,78. A l'Hospital del Pallars hi ha un pacient ingressat per covid-19. A l'Aran, mentrestant, el risc de rebrot passa de 356,22 a 222,74 i l'Rt baixa de 2,21 a 1,30. A l'Espitau Val d'Aran hi ha ara mateix 3 hospitalitzats per covid-19 d'aquesta comarca. El Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, mentrestant, han aconseguit situar-se en una situació de risc zero. Aquesta darrera comarca, però, manté un veí ingressat a l'hospital per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot també ha baixat de forma clara aquests darrers dies, passant de 545,77 el divendres a 275,51 aquest dilluns, mentre que l'Rt ha passat d'1,71 a 0,95. Pel que fa als nous positius, en aquests últims dies s'han notificat 31 nous casos de covid-19, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.139.