El risc de rebrot comença a baixar a Cerdanya

El risc de rebrot de covid-19 ha començat a baixar a Cerdanya després de diversos dies de pujades continuades. Segons les darreres dades ofertes pel departament de Salut, en les últimes 24 hores el risc ha passat de 395 a 360, una xifra que, tot i això, segueix indicant un risc molt alt. El que també ha començat a baixar és la taxa de reproducció de la malaltia (Rho), que és la que indica a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19. Així, en les últimes 24 hores ha passat de 3,93 a 3,38.

On la situació ha millorat ostensiblement els darrers dies és a la Val d'Aran, que ha passat en molt poc d'estar en situació de risc alt a estar en risc força baix. Concretament, en les darreres 24 hores el territori ha baixat de 47,59 a 29,17. Pel que fa a la Rho, aquesta ha passat de 0,74 a 0,45. També millora la situació als dos Pallars. Al Jussà, el risc segueix sent alt (139,80), però menys que fa 24 hores (174,06). La Rho, en canvi, ha pujat lleugerament les darreres hores, passant d'1,62 a 1,69. Al Sobirà, mentrestant, el risc segueix baixant i ha passat de 85,11 a 68,09. La Rho es manté en 1, que és el llindar del que és desitjable. Finalment, l 'Alta Ribagorça segueix sense casos després d'un mes i una setmana, de manera que manté tots els indicadors de risc a zero.

Pel que fa a les hospitalitzacions, al conjunt de la demarcació hi ha vuit persones ingressades: quatre al Sant Hospital de la Seu, tres a l'Espitau Val d'Aran (una d'elles a l'UCI) i una a l'Hospital de Cerdanya. L'Hospital del Pallars, per la seva banda, es manté sense ingressats. En relació al nombre de nous positius al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, en les darreres hores se n'han notificat tres, de manera que l'acumulat ja puja fins a 714. A nivell de tota la regió sanitària, el risc de rebrot ha baixat lleugerament respecte ahir (de 256,13 a 255,82), però segueix sent la segona de Catalunya amb un risc més alt, després de la de Ponent.