El risc de rebrot es dispara fins a 911 a la Seu d'Urgell

El risc de rebrot de covid-19 segueix pujant a la Seu i en les darreres hores s'ha disparat fins assolir la xifra de 911 (fa 24 hores era de 793). La part positiva és que la taxa de reproducció de la malaltia (Rho), és a dir el nombre de persones que pot infectar un malalt de covid-19, segueix baixant i es va apropant al que seria desitjable, que és menys d'1. Així, segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, actualment aquesta és d'1,57, quan fa 24 hores era d'1,60.

L'altre aspecte positiu és que en les darreres hores s'ha donat una alta al Sant Hospital, de manera que actualment hi queden quatre pacients ingressats amb covid-19. Pel que fa a la capacitat del centre, ara mateix hi ha 4 dels 10 llits habilitats per a malalts de covid-19, els 2 llits reservats per a malalts crítics estan lliures i a planta hi ha ocupats 14 dels 26 llits.

En relació als casos, en les darreres 24 hores s'han confirmat dos nous positius, de manera que la xifra d'aquesta segona onada s'enfila ja fins als 66. Pel que fa a les persones que s'han aïllat a casa per precaució, en ser contactes de risc, ara mateix la xifra és de 402, inferior a la de fa 24 hores, quan era de 440.

Recordem que la Seu d'Urgell acaba aquest divendres les tres jornades de testos massius, que s'estan fent al Centre Cívic el Passeig. Aquests estan comptant amb una gran afluència de veïns i veïnes que es volen fer el PCR i, cada dia està havent-hi cues.