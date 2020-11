El risc torna a superar els mil punts a Cerdanya

La situació epidemiològica continua empitjorant al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, que ja és l'única regió sanitària del país amb una velocitat de transmissió (Rt) per sobre d'1. Això vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Cal tenir en compte, però, que en zones amb baixa densitat de població, pocs casos nous fan pujar molt les xifres i els experts assenyalen que no comporta el mateix risc una Rt per sobre d'1 en una zona densament poblada que en un territori amb molt baixa densitat de població. Sigui com sigui, al conjunt de la regió sanitària el risc ha passat les darreres hores de 548 a 630 i l'Rt ha pujat d'1,14 a 1,29. Pel que fa als nous casos, en les últimes hores se n'han detectat 27 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 2.097.

Per comarques, destaca el cas de Cerdanya, on el risc ha tornat a superar els mil punts. Després de la complicada situació de finals d'estiu la comarca havia anat reduint tant el risc com l'Rt. Fa uns dies, però, tots dos índexs van tornar a pujar i en les últimes hores el risc ha passat de 909 a 1.025 i l'Rt ha pujat d'1,35 a 1,52. Segons l'Hospital de Cerdanya, ara mateix hi ha 6 persones ingressades al centre per covid-19.

La segona comarca amb un risc més alt és l' Alt Urgell, on ha passat de 710 a 843, mentre que l'Rt ha crescut d'1,23 a 1,39. Ara mateix al Sant Hospital hi ha 16 persones ingressades per covid-19. A l' Aran, mentrestant, el risc ha passat les últimes hores de 750 a 788, mentre que l'Rt segueix amunt i ha crescut de 2,51 a 2,64. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall ingressada per covid-19.

El risc també segueix molt alt, i ara torna a pujar, al Pallars Sobirà. Després de diversos dies de descensos, les últimes 24 hores ha crescut de 661 a 749, mentre que l'Rt ha passat de 0,87 a 0,95. Segons Salut, 7 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19. A l' Alta Ribagorça, el risc també ha crescut, passant de 12 a 99 i l'Rt ha pujat de 0,43 a 0,86. L'única comarca que millora és el Pallars Jussà, on el risc ha baixat de 165 a 132 i l'Rt ha passat d'1,05 a 1.