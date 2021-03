S'inaugura la nova aula de natura del Refugi de la Basseta

Sant Joan de l'ErmLa secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, acompanyada de l'alcalde de Montferrer i Castellbò, Albert Marquet, ha inaugurat aquest dissabte la nova aula de natura del refugi de la Basseta, al paratge de Sant Joan de l'Erm. A l'acte també hi ha assistit el president de l'EMD Vila i Vall de Castellbó, Antoni Navinés, el president de la Junta rectora del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Joan Ordi, i el director del Parc, Marc Garriga. El refugi guardat de la Basseta està ubicat a uns 1.700 metres d'alçada, en una de les principals portes d'entrada de visitants al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i alhora base de l'estació d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm. L'any 2020 es van comptabilitzar un total de 58.078 visites.

Les noves instal·lacions estan ubicades a la primera planta de l'edifici en un espai de 120 metres quadrats. S'han instal·lat imatges digitalitzades en vinil a les parets de l'aula amb contingut didàctic per donar a conèixer els valors naturals de fauna i flora i el patrimoni cultural de l'entorn, s'ha adquirit nou mobiliari i material educatiu. També s'han ubicat plafons explicatius al costat de les finestres amb vistes a les caixes nius i menjadores que hi ha als arbres de l'exterior per facilitar l'observació d'ocells i petits mamífers.

Així mateix, s'han construït dos lavabos nous i un magatzem i s'ha realitzat tota la instal·lació elèctrica i de calefacció. Les obres han tingut un cost de 47.582 euros, que han estat finançades en un 90% pel Departament de Territori i Sostenibilitat a través d'una subvenció cofinançada per fons FEADER per a Espais Naturals de Protecció Especial. La resta del cost dels treballs ha estat aportada per l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò.

L'aula de natura serà utilitzada per realitzar activitats d'educació ambiental combinades amb la descoberta del bosc subalpí de l'entorn, especialment adreçades a escolars, dins del Programa d'Educació Ambiental del Parc, del qual disposa d'un Programa Pedagògic propi. També s'emprarà com a aula per fer cursos i jornades formatives, així com altres activitats organitzades pel Parc, l'Ajuntament i l'EMD. A més de l'ús d'aula de natura, l'espai també s'utilitzarà com a sala polivalent del mateix refugi.

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat ha aprofitat l'acte inaugural per visitar l'itinerari adaptat a persones amb mobilitat reduïda i amb limitació visual que s'inicia al costat mateix del refugi i realitzat en diferents fases d'obra al llarg dels anys. El recorregut amb una passera de fusta de mig quilòmetre permet el pas de cadires de rodes i disposa de cartells interpretatius que inclouen el llenguatge en Braille. Transcorre enmig d'un bosc de pi roig i avet, amb arbres de grans dimensions.

També s'ha visitat l'espai final del recorregut que es completarà en un futur amb un mirador elevat adaptat a les persones amb discapacitats i oferirà una vista panoràmica sobre de la Vall de Santa Magdalena. L'acte inaugural s'ha tancat amb l'alliberament d'una au rapinyaire, un milà reial, que s'ha recuperat al Centre de Fauna de Vall Calent amb la col·laboració del Cos d'Agents Rurals.