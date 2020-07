Era web 'Era mia salut' dera Generalitat de Catalunya dejà ei disponible en aranés

Era web Era mia Salut, deth departament de Salut dera Generalitat de Catalunya dejà se trape disponible tanben en aranés. Es professionaus deth departament de Cultura e Lengua deth Conselh Generau d’Aran an trabalhat ena traduccion d’aguesta plana web, un espaci personau de salut que te permet accedir ara tua informacion, realizar consultes as professionaus dera salut e gestionar tramits de manèra simpla, segura e confidenciau.

Damb aguesta traduccion, totes es persones qu’ac preferisquen poiràn accedir as tramits qu’aufrís aguest espaci en aranés, dera madeisha forma qu’enquiara ac podien hèr en catalan e castelhan. Aguesta web permet era possibilitat de consultar es diagnostics e descargar-se es informes clinics, descargar eth plan de medicacion e consultar informacion sus medicaments prescrits, reservar ora per auança, consultar es visites programades e sauvar era agenda en calendari de gmail o Outlook e hèr consultes as professionaus d’atencion primària, entre d’autes.