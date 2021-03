Salut amplia la coordinació amb el món local pirinenc per fer front al covid-19

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha signat convenis de cooperació amb 37 ajuntaments i 3 consells comarcals del territori per tal de gestionar la crisi sanitària i social provocada pel covid-19. Aquests acords, que es vehiculen per mitjà de comissions de seguiment formades per referents de Salut Pública, de l'Àrea Bàsica de Salut corresponent i del municipi o consell comarcal, amb el suport del Servei Català de la Salut, tenen com a objectiu promoure la coordinació dels serveis públics del Departament de Salut i de l'administració local en situacions d'alta incidència de la malaltia causada pel covid-19.

Les comissions, que es poden establir de forma preventiva sense que hi hagi una alta incidència de Covid-19 al municipi o la comarca, serveixen per coordinar les accions que han d'ajudar a posar fre a la transmissió comunitària del virus i a evitar possibles brots, més difícils de tallar i que acaben generant pressió al sistema sanitari. Es tracta de buscar una resposta més eficaç i millorar la capacitat de seguiment dels malalts i l'aïllament de la població.

La bateria d'accions previstes va des del seguiment de les persones en quarantena amb el reforç de trucades i visites a domicilis, fins a la sensibilització de la població, el tancament d'equipaments municipals, el suport de Creu Roja a peu de carrer o l'activació de l'equip d'intervenció comunitària dels municipis. El seguiment diari dels casos permet comprovar la repercussió que tenen aquestes accions i, si cal, mantenir-les o, si es pot, reduir-les.

Els consells comarcals que han subscrit l'acord són els de l'Alt Urgell, Cerdanya i el Pallars Jussà. Pel que fa als ajuntaments signants, són els d'Alins, Alt Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Sort, Castell de Mur, Conca de Dalt, Isona, la Pobla de Segur, Sant Esteve de la Sarga, Senterada, Tremp, Urús, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Montellà i Martinet, Prullans, Puigcerdà, la Vall de Boí, Alàs i Cerc, Arsèguel, la Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Oliana, Peramola, el Pont de Bar, Ribera d'Urgellet, la Seu d'Urgell, les Valls d'Aguilar i la Vansa i Fórnols.