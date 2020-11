El sector turístic pirinenc alerta que "estarà tocat de mort" si no poden obrir les estacions d'esquí

Les darreres restriccions per frenar el covid-19 han posat en alerta diverses activitats econòmiques vinculades al turisme de neu del Pirineu. Mentre les estacions d'esquí afirmen que estan preparades per poder obrir, altres sectors veuen amb preocupació el futur. Tant la Federació d'Hostaleria de Lleida com el gremi del Ripollès asseguren que si no es posen en marxa els complexos per a la pràctica de l'esport blanc, estaran "tocats de mort". A més, diuen que la incertesa actual fa molt difícil planificar plantilles. Per la seva banda, les escoles d'esquí reduiran personal de forma dràstica perquè creuen que no comptaran amb grups escolars entre setmana i algunes agències de viatges ja han vist disminuir la seva activitat en més d'un 90%.

El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, creu que la incertesa i el fet d'haver perdut la tardor fan que l'estat d'ànim del sector estigui "per terra" i que sigui "molt complicat" planificar la plantilla. Entre les mesures de prevenció, els establiments han organitzat equips diferenciats i torns per no coincidir entre ells i així evitar haver de tancar en cas d'un positiu.

Al Ripollès també tenen la mirada posada en l'arrencada de la temporada d'hivern i l'obertura de Vallter 2000 i Vall de Núria. El president del Gremi d'Hostaleria d'aquesta comarca, Fran Barroso, creu que el més important és poder reobrir els negocis el més aviat possible perquè la situació és "dramàtica i d'impotència". "Podem parlar de les condicions i les mesures, des de tocs de queda fins a restriccions de terrassa, però que ens deixin obrir la porta", subratlla.

Recorda que amb el confinament total ja hi va haver establiments que van haver de tancar i augura que el primer semestre del 2021 serà "molt complicat" amb el retorn de crèdits i unes ajudes insuficients. Actualment no els consten negocis que han abaixat la persiana, però la viabilitat de molts d'ells està en joc. "L'estiu va anar bé per fer coixí, però amb el tancament d'ara i sense una bona temporada d'hivern, el semestre del 2021 serà molt dur", remarca, per acabar assegurant que les pistes d'esquí tenen un paper determinant.

Les escoles d'esquí aprimen plantilles

Els grans damnificats per la caiguda de reserves seran les escoles d'esquí, que preveuen un descens en la contractació de classes d'un 70%. Aquesta xifra comportarà també una disminució en la plantilla. Gabi Lopetegui, de l'escola d'esquí Cims del Pallars, ha explicat que en el seu cas es veurà obligat a reduir personal entre setmana, en un 30% aproximadament, passant de catorze treballadors a quatre.

Un plantejament que també han fet a l'escola d'esquí i muntanya Nord Sud de Setcases. "L'any passat teníem uns quinze treballadors, la meitat autònoms i l'altra, contractats i aquest any farem l'arrencada només amb autònoms perquè no tenim garanties de res", detalla el seu director, Jaume Vilà.

Des del confinament total de març, han patit una davallada de facturació de més del 50% tot i haver tingut un estiu amb molta activitat. Les reserves de grups escolars d'hivern, que representen una tercera part del negoci, han caigut en picat. A dia d'avui només els han fet dues reserves de les dotze que acostumaven a tenir i ja n'han perdut set aquesta tardor. Per pal·liar la situació, proposen a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) mesures com reduir el preu del lloguer de les casetes a les escoles i del forfet als monitors d'esquí, la majoria dels quals passaran a treballar només en cap de setmana.

Un altre sector molt tocat són les agències de viatges que han vist com les reserves s'han desplomat. En el cas d'Àssua Viatges, a Rialp (Pallars Sobirà), ha passat de més de 70 grups de l'any passat a tenir-ne només dos i tot fa preveure que el volum de clients a estacions com Port Ainé o Espot entre setmana es reduirà dràsticament respecte a la temporada passada.

Les estacions, preparades per obrir

Mentrestant, des de les estacions asseguren que s'està treballant "amb la màxima normalitat" per poder obrir el més aviat possible, segons ha explicat el director de La Molina, Xavier Perpinyà. Les instal·lacions cerdanes formen part dels sis complexos de muntanya que gestiona FGC, juntament amb les pallareses d'Espot i Port Ainé, les ripolleses de Vall de Núria i Vallter 2000 i, per primer cop, la de Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça.

Perpinyà ha afirmat que les estacions s'han adequat a la situació sanitària actual i ha destacat que el fet que l'esquí sigui un esport a l'aire lliure en facilita la seva pràctica. Tot i això, ha reconegut que estan supeditats al que determinin les autoritats sanitàries, encara que conclou que la intenció és "obrir amb la màxima tranquil·litat possible". Subratlla que el sector és un dels "motors" del territori i que cal ser optimistes, tenint en compte que, després d'una primavera amb restriccions, es va poder fer temporada d'estiu.

Respecte a les contractacions de personal, el director de La Molina ha assegurat que s'està fent la mateixa planificació de l'any passat. Així, fa una setmana es van incorporar treballadors per fer el muntatge de l'estació i, pròximament, també se'n contractaran per a la producció de neu quan les condicions ho permetin.

El nòrdic, a l'expectativa

Per la seva banda, la tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d'Esquí Nòrdic, Imma Obiols, que engloba set estacions d'esquí, ha assegurat que volen ser "optimistes" tot i ser conscients que aquesta temporada no només hauran de patir per l'arribada de la neu, sinó també per l'evolució de la pandèmia. Així, ha reconegut que la situació actual ha fet disminuir la venda de forfets de temporada respecte a altres anys, però ha dit que espera "que la gent s'animi i caigui una primera nevada".