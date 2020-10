El segon gran cribatge de Puigcerdà detecta menys positius que el primer

El segon gran cribatge fet a Puigcerdà per detectar positius de covid-19 n'ha detectat força menys que el primer. Tal com ha informat l'Ajuntament, de les 659 persones que van participar en el cribatge comunitari fet els dies 1 i 2 d'octubre al Casal Sant Domènec, 7 han donat positiu per coronavirus. Això representa un percentatge de PCR positives de l'1,06%. En aquesta ocasió, el cribatge anava dirigit a pares i mares de l'Institut Pere Borrell i l'Escola Vedruna de Puigcerdà, així com a personal i monitors del servei de transport escolar, menjador escolar i del servei d'acollida de les escoles. També es dirigia a monitors, entrenadors i professorat de les activitats esportives i extraescolars i a personal de la residència sociosanitària de Puigcerdà.

Cal recordar que en l'anterior cribatge comunitari, fet el 9 i el 15 de setembre, el percentatge de positius va ser del 5,1%. En aquella ocasió es van fer la prova unes 1.300 persones de quatre grans col·lectius: persones de 18 a 40 anys que podien haver tingut exposicions de risc; personal docent i personal d'administració i serveis dels centres educatius; personal del sector de l'hostaleria (hotels, bars, restaurants, càmpings i altres tipus d'allotjaments turístics) i els seus familiars directes; i personal del sector comerç i els seus familiars directes.