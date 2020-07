Un segon infant dona positiu per covid-19 a la Seu d'Urgell

La Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d'Urgell ha confirmat la detecció d'un segon infant amb covid-19. Es dona el cas que és company de casal d'estiu de l'altre infant contagiat, tal com ha confirmat a través de les xarxes socials el president de la FSH i alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, que ha matisat que els dos nens "havien estat en contacte també fora del casal". En aquest sentit, Fàbrega ha detallat que el primer cas detectat en aquest casal "va evolucionant bé i sense empitjorar. Ja s'ha fet l'estudi de contactes i sembla que el contagi ha estat intrafamiliar i no al casal". Pel que fa a la resta de companys i companyes del casal, així com els monitors, tots han donat negatiu. No obstant, Fàbrega ha explicat que "els contactes estrets cal que segueixin aïllats uns dies ja que poden desenvolupar la malaltia més endavant".

Fàbrega també ha confirmat que el brot de la residència d'Oliana ja està "gairebé superat". "S'han fet noves PCR de control i totes han sortit negatives, excepte un dels que ja eren positius", ha afegit. Això vol dir que no hi ha hagut cap nou contagi i tots els afectats, excepte un, ja han superat la malaltia". Un fet, ha destacat Fàbrega, que és fruit "d'una feina magnífica de sectorització i control feta pels responsables i treballadors de la residència, amb l'ajuda de l'atenció primària i salut pública".

Pel que fa al nou jove que va ingressar a l'hospital de la Seu fa uns dies, Fàbrega ha informat que "també va evolucionant bé". L'alcalde -metge de professió- ha apuntat que tot i aquests casos, no hi ha transmissió comunitària a l'Alt Urgell i sembla que les cadenes de transmissió estan controlades. Malgrat tot, ha recordat que per això "és fonamental, si sou contactes o sospitosos, romandre aïllats al domicili fins que des de salut us diguin que ja podeu sortir".

A nivell de tot el Pirineu, ha conclòs, "la situació epidemiològica és força bona. La taxa reproductiva, que havia arribat a 4, torna a estar per sota d'1, i els diagrames de risc (tant del Pirineu com de l'Alt Urgell) ja estan a zona verda, la zona de baix risc". Això vol dir que hi ha pocs casos i que contagien poca gent.