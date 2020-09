El risc segueix baixant al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica continua millorant de forma global a l'Alt Pirineu i Aran, tal com mostren les dades ofertes per Salut. En conjunt, en 24 hores la regió sanitària ha passat d'un risc de rebrot de 275,51 a un de 232,81 -el llindar de risc alt és 100. Pel que fa a la taxa de reproducció de la malaltia (Rt), la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, també segueix baixant i passa de 0,95 a 0,73. En aquest cas, l'ideal és que la xifra se situï per sota d'1, ja que vol dir que la propagació del virus retrocedeix. En les darreres 24 hores, però, s'han notificat 30 nous positius, de manera que l'acumulat de casos des que va començar la pandèmia ja és de 1.169.

L'única comarca amb risc alt on les xifres segueixen pujant és l'Alt Urgell, que passa d'un risc de rebrot de 175,60 a un de 247,36; i d'una Rt d'1,34 a una d'1,82. A la Seu d'Urgell, i segons dades del mateix Ajuntament, el risc passa de 293 a 361 i l'Rt d'1,34 a 1,82. Al Sant Hospital, mentrestant, s'hi manté una persona ingressada per covid-19. Al Pallars Sobirà el risc també ha pujat les últimes hores, però cal tenir en compte que partia d'un risc zero i que, a hores d'ara, se situa en un risc molt baix, concretament de 38,91. L'Rt, mentrestant, és de 0,57.

Cerdanya continua sent la comarca amb els índexs més alts, però amb una clara tendència a la baixa. En pocs dies la comarca ha passat d'un risc de més de 2.000 a l'actual de 551,58. Pel que fa a l'Rt, aquesta segueix baixant i se situa ja en 0,64. La situació també millora al Pallars Jussà, que passa d'un risc de 191,76 a un de 147,78, i d'una Rt d'1',78 a una d'1,28. A l'Aran el risc també baixa, en aquest cas de 222,74 a 184,76 i l'Rt d'1,30 a 0,90. A l'Hospital del Pallars hi ha ara mateix 1 hospitalitzat per covid-19 i a l'Espitau Val d'Aran, 3. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté en risc zero.