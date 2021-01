S'anuncien els sis projectes seleccionats al 'Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i Aran'

Aquesta setmana s'han anunciat els sis projectes seleccionats a la primera edició del 'Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i Aran'. Es tracta d'una convocatòria de finançament col·lectiu mixta en la qual les administracions públiques complementen les aportacions que fa la ciutadania a través del micromecenatge, aportant un euro per a cada euro recaptat, multiplicant així els fons recollits.

En aquesta primera edició es compta amb un fons públic de 24.000 €, per activar un màxim de 6 projectes, un per cada una de les comarques de l'Alt Pirineu així com de l'Aran. Els projectes que volien optar a la convocatòria havien de ser nous emprenedors o ampliacions i millores, tenir la seu social o estar empadronats a l'Alt Pirineu i Aran i tenir un impacte positiu i un retorn social al territori.

Es van presentar a la convocatòria un total de 29 candidatures (3 a l'Alt Urgell, 4 a l'Alta Ribagorça, 9 a Cerdanya, 5 al Pallars Jussà, 5 al Pallars Sobirà i 3 a l'Aran), vuit de les quals van ser descartades per no complir algun dels requisits de les bases i/o no assolir una puntuació d'un punt per cada apartat de l'eix 1 de viabilitat.

Les candidatures restants han estat valorades per un jurat de 10 experts de perfils molt diversos, dividits en quatre eixos: 'Social' (Enric Canet i Pep Montes), 'Democràcia' (Martí Olivella i Ismael Peña), 'Territorial' (Neus Monllor i Oriol Nel·lo) i 'Viabilitat i Innovació' (Josep M. Barrufet, Arcadi Castilló, Eva Esteban i Susana Noguero).

Les 6 candidatures seleccionades, és a dir, les que han assolit una major puntuació a la seva comarca són: 'Donem vida al bosc', de l'Alt Urgell: un projecte per fer una campanya de conscienciació adreçada a grans empreses que operen a Catalunya per tal que destinin els recursos econòmics de la seva RSE com a mesura d'inserció sociolaboral de col·lectius en risc d'exclusió, especialment els que tenen una discapacitat intel·lectual o malaltia mental, a través de la Gestió Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu; 'Maduixes Siscarri', de l'Alta Ribagorça: un projecte de cultiu ecològic de fruits vermells i horta i d'ampliació de cultiu sota hivernacle; 'Espai rural La Trumferia de Cerdanya': un projecte que ofereix l'experiència d'un aperitiu rural on pots recollir un producte de la terra, descobrir com es cultiva i menjar-te'l; 'Senterada Comestible, un jardí d'aliments comunitari', al Pallars Jussà: un projecte d'agroecologia i sobirania alimentària que pretén el desenvolupament local mitjançant la recuperació de les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals i la reutilització de les plantes silvestres comestibles; 'Boumort Indòmit, recuperació de camins que són històries de vida', al Pallars Sobirà: un projecte per recuperar un camí a Boumort, un petit paradís fora dels circuits turístics convencionals on encara hi regna l'esperit Indòmit a través del qual es vol conèixer el territori i implicar a la població per col·laborar en la recuperació de l'antic camí entre Cuberes i Taús: i 'Ecocentro Bioleta', a l'Aran: un projecte d'alimentació, cursos, activitats i altres objectes basat en la sostenibilitat, l'ecologia, el comerç just i de km0.

A partir d'aquest moment, els impulsors dels projectes seleccionats hauran d'estar disponibles per treballar juntament amb l'equip tècnic de suport del 'Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i Aran' en la preparació de les respectives campanyes de micromecenatge. En aquesta línia, els impulsors rebran una assessoria en línia especialitzada per adequar i optimitzar els projectes a la campanya de 'crowdfunding' i maximitzar els seus objectius. La campanya de micromecenatge, que es durà a terme a través de la plataforma Goteo.org, està previst que s'iniciï el 2 de març.

Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d'aquestes comarques, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Direcció General de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental amb col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.