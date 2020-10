La situació millora lleugerament a Cerdanya i l'Aran

El risc de rebrot de covid-19 ha baixat lleugerament a les dues comarques de l'Alt Pirineu i Aran que tenen una situació més delicada, Cerdanya i l'Aran. En el primer cas, i segons les dades ofertes per Salut, ha passat de 763,20 a 732,61, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), ha baixat d'1,5 a 1,46. Cal recordar que si aquesta taxa està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que significa que cada malalt de covid-19 infecta a més d'una persona. Pel que fa a les hospitalitzacions, segons Salut ara mateix hi ha 5 persones de la comarca ingressades per covid-19.

A l'Aran, mentrestant, el risc de rebrot ha passat de 491,71 a 472,20 i l'Rt ha baixat d'1,58 a 1,46. Ara mateix, hi ha dues persones de la vall ingressades a l'hospital per covid-19. Per contra, el risc segueix pujant a l'Alt Urgell i en les darreres hores ha passat de 211,88 a 253,25, mentre que l'Rt ha crescut d'1,45 a 1,67. Segons dades de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a hores d'ara hi ha dues persones ingressades al Sant Hospital.

El risc també puja, tot i que molt lleument, als dos Pallars que, tot i això, es mantenen en una situació de perill molt baixa. Al Pallars Jussà el risc passa de 13,79 a 25,21 i l'Rt puja de 0,24 a 0,38. Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc puja de 14,59 a 19,45 i l'Rt es manté igual, en 0,29. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté en situació de risc zero. Segons Salut, no hi ha cap ciutadà d'aquestes tres comarques ingressat a l'hospital per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc puja de 291,97 a 298,48 i l'Rt es manté igual, en 1,28. En les últimes 24 hores s'han notificat 3 nous positius de covid-19, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.276 casos.