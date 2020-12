Un de cada cinc casos de càncer no s'ha diagnosticat o s'ha detectat tard a causa del covid

Els malalts de covid-19 no són les úniques víctimes d'aquesta pandèmia. Els pacients d'altres malalties, com ara el càncer, s'han vist afectats pel retard en diagnòstics i tractaments. Concretament, s'han diagnosticat un 21% menys de nous casos de càncer, segons un estudi liderat per l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) que recull dades de 37 hospitals de l'Estat durant el mesos de confinament, de març a juny. Aquest descens del 21% en els nous diagnòstics es tradueix en 50.000 pacients a qui encara no se'ls ha detectat el càncer, "i se sap que la curació del càncer està estretament vinculada a l'estadi en què es diagnostica", ha recordat Mariluz Amador, directora mèdica de l'AECC i coordinadora de l'estudi. La caiguda més important en els nous diagnòstics es va registrar entre els mesos d'abril i maig, amb un 32% menys que el 2019.

Segons aquest estudi, en què han participat les societats científiques que atenen pacients amb càncer, la primera onada de la pandèmia ha suposat un descens tant en el nombre de nous diagnòstics com en l'inici de nous tractaments. Això s'atribueix tant a la suspensió de l'activitat assistencial durant els mesos de confinament com a la por dels pacients a acudir als hospitals i als CAP per temor a contagiar-se de coronavirus.

"Un de cada cinc pacients s'ha diagnosticat tard o no s'ha diagnosticat, i en els ja diagnosticats s'ha mantingut l'atenció mèdica en la mesura del possible i adaptant-la a les circumstàncies", ha explicat Amador.

Bloqueig a l'atenció primària

Una altra de les causes d'aquest retard, apunten, és "el bloqueig de l'atenció primària". "Una persona amb sospita de càncer no va a l'oncòleg sinó al metge de família, i aquí és on hi ha el bloqueig perquè els pacients no poden contactar amb els serveis de salut", assenyala Ramon Reyes, president de l'AECC, que ha demanat a les autoritats sanitàries reforçar l'atenció primària perquè no hi hagi més endarreriments durant la segona i la tercera onades.

La disminució de l'activitat diagnòstica de càncer també es reflecteix en les proves. S'han fet un 30% menys de citologies i un 23,5% menys de biòpsies amb diagnòstic de càncer. "Això vol dir que aquests pacients es diagnosticaran més tard, cosa que pot ser un problema per als pròxims mesos", ha reconegut Xavier Matias-Guiu, president de la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica.

Així mateix, el nombre de pacients atesos als hospitals de dia va descendir un 14%, els pacients tractats amb quimioteràpia van descendir un 9,5% i els tractats amb radioteràpia un 5%.

Pel que fa als pacients ja diagnosticats, es van reduir un terç les visites presencials però es van multiplicar per tres les visites telefòniques respecte al 2019. Durant el mes de juny es va tornar a recuperar l'activitat presencial als mateixos nivells que el 2019. Els professionals sanitaris insisteixen que "la telemedicina en càncer no pot ser una estratègia a llarg termini ni constant". També es va reduir un 30% el nombre de pacients que van participar en assajos clínics.

Davant d'aquestes xifres, els professionals sanitaris que atenen els pacients amb càncer demanen mesures per evitar la suspensió de l'activitat en càncer durant les següents onades de la pandèmia, però també que la població "perdi la por a anar a al metge". "Estan atemorits i això ha sigut un perjudici enorme", ha reconegut Ramon Garcia Sanz, president de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH).