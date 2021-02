Empitjora la situació sanitària a pràcticament tots els territoris de l'Alt Pirineu i Aran

PuigcerdàLa situació sanitària empitjora a pràcticament tots els territoris de l'Alt Pirineu i l'Aran, excepte al Pallars Jussà. En les últimes 24 hores, al conjunt de la regió sanitària el risc ha pujat de 308 a 374, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha pujat de 0,77 a 0,97, apropant-se molt a 1, que és el llindar a partir del qual es considera que la malaltia s'expandeix. En les últimes 24 hores s'han notificat 10 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.969 casos. Salut també ha indicat que en les últimes 24 hores s'han injectat 6 primeres dosis (fent pujar el total fins a 2.104) i 22 segones dosis (1.765 en total).

Per territoris, l'Aran segueix tenint el risc més alt, i a més segueix anant a l'alça. En les últimes 24 hores passa de 1.037 a 1.169. L'Rt, mentrestant, puja de 0,72 a 0,88. La pressió hospitalària continua sent molt alta, però almenys en les últimes hores s'ha donat una alta, de manera que ara mateix hi ha 14 persones ingressades per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran. El Conselh Generau d'Aran també ha informat de la detecció de 5 nous positius en les últimes hores.

A Cerdanya, els principals indicadors de risc s'han més que doblat en les últimes 24 hores: el risc ha passat de 134 a 290 i l'Rt ha pujat de 0,62 a 1,31. Cal tenir en compte, però, que en territoris poc poblats la detecció de pocs casos fa pujar de forma molt brusca els indicadors de risc. Sigui com sigui, també s'ha doblat el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, passant de 3 a 6.

A l'Alt Urgell, el risc ha passat de 253 a 301 i l'Rt ha superat la barrera de l'1, passant de 0,83 a 1,05. Mentrestant, es mantenen en 5 les persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Al Pallars Sobirà, el risc ha passat de 415 a 487 i l'Rt ha pujat d'1,18 a 1,32, mentre que 2 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19.

A l'Alta Ribagorça, el risc ha passat de 265 a 484 i l'Rt ha pujat d'1,85 a 2,42. Finalment, el Pallars Jussà és l'única comarca on el risc i l'Rt van a la baixa: el primer passa de 278 a 252 i el segon baixa de 2,82 a 2,36. Creix, però, el nombre d'hospitalitzats per covid-19, en passar d'1 a 3.