Els indicadors de risc pugen al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran

Vielha e MijaranEls principals indicadors de risc encadenen un segon dia de pujades al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, després que diumenge trenquessin la tendència a la baixa dels últims dies. Respecte a fa 24 hores, el risc de rebrot ha passat de 268 a 308 mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), ha pujat de 0,65 a 0,77. Recordem que quan l'Rt supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si es consolida per sota, vol dir que la malaltia retrocedeix.

En les últimes 24 hores també s'han notificat 19 nous positius de covid-19, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.959 casos al conjunt de la regió sanitària. Pel que fa a les vacunacions, en les últimes 24 hores Salut ha notificat la injecció d'una única primera dosi (fent pujar el total a 2.098) i 13 segones dosis (1.743 en total).

Per territoris, l'Aran segueix tenint la situació més complicada i, a més, després de diversos dies de baixada, l'últim balanç fet públic per Salut indica un creixement tant del risc com de l'Rt. En el primer cas, passa de 938 a 1.037, mentre que en el segon, creix de 0,61 a 0,72. El Conselh Generau d'Aran ha informat que a l'Espitau d'Aran s'hi mantenen 15 persones ingressades per covid-19, després que en les últimes hores s'hagin registrat una alta i un nou ingrés hospitalari. El govern aranès també ha confirmat la detecció de 13 nous casos de coronavirus a la vall.

La situació també empitjora a l'Alt Urgell, on el risc passa de 197 a 253 i l'Rt puja de 0,61 a 0,83. Creix també el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que passa de 4 a 5. A Cerdanya, el risc també puja, passant de 76 a 134, així com l'Rt, que creix de 0,41 a 0,62. Es manté en 3 el nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya.

Al Pallars Jussà, el risc baixa de 322 a 278 però l'Rt puja lleugerament, de 2,80 a 2,82. Segons Salut, es manté una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19. Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 498 a 415 mentre que l'Rt cau d'1,65 a 1,18. El que creix, d'1 a 2, és el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. Finalment, a l'Alta Ribagorça, el risc cau de 314 a 265, però l'Rt puja d'1,57 a 1,85.