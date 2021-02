L'Alt Pirineu i Aran sumen 135 noves vacunacions les últimes 24 hores

PuigcerdàL'Alt Pirineu i Aran han registrat 135 noves vacunacions en les últimes 24 hores, una xifra molt superior a la registrada aquest dimarts quan es van notificar només 5 injeccions. En total, 2.085 persones han rebut ja la primera dosi de la vacuna i 1.368, la segona. En les últimes 24 hores també s'han notificat 11 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.844 casos. El risc, mentrestant, segueix baixant i passa de 456 a 404, així com la velocitat de contagi (Rt), que cau de 0,85 a 0,79. Recordem que quan està per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, perquè cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si està per sota d'1 vol dir que retrocedeix.

Per territoris, l'Aran segueix tenint el risc més elevat, tot i que segueix baixant. En les últimes hores ha passat de 1.709 a 1.519, mentre que l'Rt ha caigut de 0,82 a 0,78. El més preocupant és que es mantenen 13 persones ingressades per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran. El Conselh Generau d'Aran també ha informat que en les últimes 24 hores s'han notificat 7 nous positius.

On segueixen pujant els indicadors és al Pallars Sobirà, on el risc passa de 501 a 548 i l'Rt puja de 3 a 3,28. Cal tenir en compte, però, que en territoris poc poblats, la detecció de pocs casos fa créixer molt ràpidament aquests indicadors. El que també creix, de 3 a 4, és el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. La situació també empitjora al Pallars Jussà, tot i que les xifres són molt més baixes que al Sobirà. El risc passa de 48 a 98 i l'Rt puja de 0,53 a 1. Una persona de la comarca es manté hospitalitzada per covid-19, segons Salut.

Les altres comarques altpirinenques, en canvi, milloren. A l'Alt Urgell, el risc passa de 384 a 307 i l'Rt cau de 0,91 a 0,76. Una persona segueix ingressada per covid-19 al Sant Hospital de la Seu. A Cerdanya, el risc baixa de 329 a 292 i l'Rt cau de 0,98 a 0,90. Segons les darreres dades disponibles, a l'Hospital de Cerdanya hi ha tres persones ingressades, una més que en l'anterior actualització. Finalment, a l'Alta Ribagorça, el risc baixa de 147 a 73 i l'Rt cau de 0,85 a 0,42.