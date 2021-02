L'Aran notifica 22 nous positius en un sol dia

Vielha e MijaranEl Conselh Generau d'Aran ha notificat la detecció de 22 nous positius de covid-19 en un sol dia. Aquesta és una xifra força superior a la registrada el dia anterior, quan es van notificar 6 nous positius. El govern aranès, que ha recordat la necessitat de respectar les mesures sanitàries establertes i minimitzar els contactes, també ha indicat que l'Espitau Val d'Aran ha registrat un nou ingrés i una alta les últimes 24 hores, de manera que segueix havent-hi 13 persones hospitalitzades per covid-19. L'índex de risc a la vall ha baixat les últimes hores de 1.284 a 1.114 i la velocitat de contagi (Rt), ha passat de 0,72 a 0,66, allunyant-se encara més del llindar d'1, que és el que estableix si el virus s'expandeix (si està per sobre) o retrocedeix (si està per sota). Cal tenir en compte, però, que aquests indicadors encara no tenen en compte aquest increment destacable de positius notificat aquest divendres.

El segon territori amb unes xifres més altes segueix sent el Pallars Sobirà. El risc ha passat de 603 a 612, tot i que l'Rt ha començat a baixar, en passar de 3,28 a 3,05. Segons Salut, dues persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19. La situació també empitjora al Pallars Jussà, on el risc passa de 171 a 193 i l'Rt puja d'1,60 a 2,14. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19, segons Salut. A l'Alta Ribagorça també pugen els indicadors, tot i que la comarca es manté en uns nivells molt baixos. El risc passa de 29 a 57 i l'Rt puja de 0,14 a 0,28.

La situació, en canvi, segueix millorant a l'Alt Urgell i a Cerdanya. En el primer cas, el risc passa de 297 a 258 i l'Rt cau de 0,71 a 0,67. El que puja, però, és el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu, que passa d'1 a 4. A Cerdanya, el risc passa de 291 a 243 i l'Rt baixa de 0,89 a 0,82. Segons les darreres dades disponibles, hi ha 3 persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 373 a 328 i l'Rt passi de 0,75 a 0,71. En les últimes 24 hores s'han notificat 29 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.886 casos. En les últimes hores s'ha injectat la primera dosi de la vacuna a dues persones més (2.090 en total) i s'ha posat la segona dosi a 13 persones més (1.517 en total).