L'Espitau Val d'Aran registra una nova defunció per covid-19

Vielha e MijaranL'Espitau Val d'Aran ha registrat una nova defunció per coronavirus, la d'una persona de 94 anys que estava ingressada a la planta covid-19 habilitada al centre. Així ho ha donat a conèixer el Conselh Generau d'Aran, que ha aprofitat per transmetre el condol a la família i per recordar la necessitat de seguir les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries i de minimitzar els contactes socials.

Amb aquesta defunció, i després que s'hagi donat una alta en les últimes 24 hores, a l'Espitau Val d'Aran hi ha ara mateix 12 persones ingressades per covid-19. Pel que fa al risc, aquest passa de 1.169 a 1.147 mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) passa de 0,88 a 0,95. Recordem que quan l'Rt se situa per sobre d'1 vol dir que la malaltia s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si es consolida per sota, vol dir que el virus retrocedeix.

A l'Alta Ribagorça, el risc s'enfila de 484 a 914 i l'Rt puja de 2,42 a 2,66. Cal tenir en compte, però, que en zones poc poblades, la detecció de pocs casos fa pujar molt ràpidament els índexs. La situació també segueix empitjorant a Cerdanya i l'Alt Urgell. En el primer cas, el risc passa de 290 a 428 i l'Rt puja d'1,31 a 2. Baixa, en canvi, el nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, en passar de 6 a 5. A l'Alt Urgell, el risc puja de 301 a 317 i l'Rt creix d'1,05 a 1,16. El nombre de persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell es manté en 5.

La situació, en canvi, millora als dos Pallars. Al Jussà, el risc baixa de 252 a 211 i l'Rt cau de 2,36 a 1,84. Segons Salut, 3 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19. Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 487 a 445 i l'Rt cau d'1,32 a 1,21. En aquest cas, es mantenen 2 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, segons les darreres dades ofertes per Salut.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc pugi de 374 a 409 i l'Rt superi el llindar d'1, en passar de 0,97 a 1,10. En les últimes 24 hores s'han notificat 20 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.989 casos. Pel que fa a la vacunació, en les últimes 24 hores s'han administrat 175 noves primeres dosis (fent pujar el total a 2.279) i 18 noves segones dosis (1.783 en total).