Una parella s'aventura a obrir un restaurant japonès a Gerri de la Sal

Gerri de la SalLa cuina japonesa ha aterrat al Pallars Sobirà de la mà del cuiner japonès Kenya Nakamura. Amb la seva companya, Anna Peraire, tenien ganes d'un canvi de vida, i en plena pandèmia van canviar Barcelona per Gerri de la Sal. És en aquest petit poble, de tot just un centenar de veïns, fa unes setmanes hi van obrir el restaurant Wagokoro, que en japonès significa esperit o essència japonesa. I és exactament això el que ofereix aquest restaurant als seus comensals, un menú que els transporta al Japó, gràcies als sabors, olors i manera de servir. Com ha explicat l'Anna a l'ACN, un només s'adona que està al Pallars si mira per la finestra i veu el riu Noguera Pallaresa i el característic pont romànic de Gerri de la Sal.

L'Anna Peraire i el Kenya Nakamura ja tenien pensat fer aquest canvi de vida de la ciutat al Pirineu. Va coincidir l'inici de la pandèmia amb l'inici de les obres i en lloc de frenar-los, van tirar-les endavant i van obrir a finals de desembre del 2020. Aquesta parella ha aprofitat la planta baixa d'una casa familiar per obrir el restaurant. Es tracta d'un espai reduït, amb decoració molt senzilla on l'important és la cuina, la matèria primera i una manera de servir sense presses ni esperes.

Els comensals asseguts a una barra japonesa poden observar com Nakamura preparar cada plat del menú degustació Omakase, que en japonès significa "confiar" o "posar-se en mans del xef". I un pot gaudir de la tècnica del Tezukuri (elaborat de forma artesanal) en cada plat.

Nakamura ha incorporat al seu menú productes pallaresos com pot ser la truita de Tavascan, la vedella ecològica del Pirineu o alguns formatges i els combina amb els que són propis de la cuina japonesa com algues, salsa de soja, sake, mirin, vinagre d'arròs, miso o katsuobushi, que li permeten mantenir l'essència de la cuina nipona.