Pugen fins a 13 els ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran

Vielha e MijaranEl nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran ha pujat en les últimes hores d'11 a 13. Tal com ha informat el Conselh Generau d'Aran, això es deu al fet que s'ha donat una alta però s'han registrat tres nous ingressos. En les últimes 24 hores també s'han confirmat sis nous casos a la vall. L'aspecte positiu és que el risc segueix baixant -tot i mantenir-se molt alt-, passant en 24 hores de 1.785 a 1.709. També cau la velocitat de contagi de la malaltia (Rt), que passa de 0,85 a 0,82. Recordem que quan està per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, perquè cada malalt de covid-19 contagia més d'una persona, mentre que si està per sota d'1 vol dir que retrocedeix.

Al Pallars Sobirà, el risc s'ha disparat els últims dies, tot i que cal tenir en compte que en territoris poc poblats, la detecció de pocs casos fa créixer molt ràpidament aquests indicadors. Sigui com sigui, en les últimes hores el risc ha passat de 343 a 501 i l'Rt ha crescut de 2,28 a 3. Segons Salut, 3 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19.

A Cerdanya, el risc baixa de 359 a 329, però l'Rt puja de 0,91 a 0,98. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de Puigcerdà, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 2 persones ingressades per covid-19. La situació, mentrestant, millora a la resta de comarques de l'Alt Pirineu. A l'Alt Urgell, el risc baixa de 420 a 384 i l'Rt cau de 0,99 a 0,91. Al Sant Hospital s'hi manté una persona ingressada per covid-19.

Al Pallars Jussà, el risc baixa de 64 a 48 i l'Rt passa de 0,86 a 0,53, mentre que una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. Finalment, a l'Alta Ribagorça, el risc baixa de 269 a 147 i l'Rt cau dràsticament, d'1,57 a 0,85.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc baixi de 479 a 456 i l'Rt passi de 0,87 a 0,85. En les últimes 24 hores s'han notificat 19 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.833 casos. En les últimes 24 hores només s'ha notificat una injecció de la primera dosi de la vacuna (2.057 en total) i 4 de la segona dosi (1.261 en total) al conjunt de la regió sanitària.