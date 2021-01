Salut notifica 289 vacunacions les últimes 24 hores a l'Alt Pirineu i Aran

Després que dijous només es notifiquessin 4 vacunacions a tota la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, aquest divendres Salut ha informat que en les últimes 24 hores han rebut la primera dosi del vaccí 6 persones (2.003 en total) i 283 més han rebut la segona dosi (784 en total). Pel que fa als nous positius, en les últimes 24 hores s'han detectat 24 positius al conjunt de la demarcació, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.758 casos. En relació al risc, aquest ha baixat de 569 a 559 mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) s'ha mantingut en 0,97. Recordem que quan l'Rt està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si està per sota, vol dir que retrocedeix.

A l'Aran, el risc continua molt alt, però segueix baixant dia a dia. En les últimes 24 hores ha passat de 2.473 a 2.327, mentre que l'Rt ha baixat d'1,28 a 1,16. El Conselh Generau d'Aran ha informat que es mantenen 8 persones ingressades per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran i que en les últimes 24 hores s'han notificat 12 nous positius.

El segon territori amb un risc més alt és l'Alt Urgell. Tot i això, en les últimes 24 hores el risc de rebrot ha baixat de 586 a 547. L'Rt, mentrestant, s'ha mantingut gairebé igual, passant d'1,11 a 1,12. El que també ha baixat és el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, passant de 3 a 2. A l'Alta Ribagorça, el risc i l'Rt es mantenen igual que fa 24 hores, en 514 i 2,57, respectivament.

A Cerdanya, el risc puja de 292 a 334 i l'Rt es manté força similar, passant de 0,64 a 0,67. A l'Hospital de Cerdanya, mentrestant, hi ha una persona ingressada per covid-19, el mateix nombre que fa 24 hores. Al Pallars Jussà, el risc ha baixat de 145 a 109 i l'Rt ha caigut d'1,18 a 1,10. Segons Salut es manté una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19. Finalment, al Pallars Sobirà el risc ha passat de 33 a 36 i l'Rt ha pujat de 0,14 a 0,42. El que ha pujat més és el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, ja que segons Salut, en les últimes 24 hores s'ha passat d'1 a 3.