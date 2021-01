Torna a frenar el ritme de vacunacions a l'Alt Pirineu i Aran

La Seu d'UrgellEl ritme de vacunacions a l'Alt Pirineu i Aran ha tornat a frenar en sec. Després d'una jornada en que es van injectar 332 dosis del vaccí, en les últimes 24 hores Salut ha notificat únicament 4 injeccions de la segona dosi a tota la regió sanitària, fent pujar el total de persones que l'han rebuda a 501. De fet, pel que fa a la primera dosi, fins i tot s'indica que aquest dijous hi ha una persona vacunada menys que dimecres (dimecres es deia que l'havien rebut 1.998 persones i aquest dijous són 1.997).

En les últimes 24 hores també s'han notificat 29 nous positius al conjunt de la demarcació, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 4.734 casos. Pel que fa als principals indicadors, en les últimes 24 hores el risc ha passat de 565 a 569 mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha baixat de 0,99 a 0,97. Recordem que quan l'Rt està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que si està per sota, vol dir que retrocedeix.

Per territoris, a l'Aran els índexs segueixen estant molt alts però la vall encadena un tercer dia de descens. El risc passa de 2.619 a 2.473 i l'Rt baixa d'1,47 a 1,28. Segons ha donat a conèixer el Conselh Generau d'Aran, 8 persones segueixen ingressades per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran, mentre que en les últimes 24 hores s'han notificat 19 nous positius.

Els índexs també són molt elevats a l'Alta Ribagorça, tot i que en aquest cas la detecció de nous casos és molt menor. Tot i això, la baixa densitat de la comarca fa que amb pocs casos els índexs pugin molt ràpid. En les últimes 24 hores, el risc ha passat de 489 a 514, mentre que l'Rt ha passat de 2,14 a 2,57.

A l'Alt Urgell, el risc ha passat de 573 a 586 i l'Rt ha crescut d'1,05 a 1,11. També ha pujat, de 2 a 3, el nombre de persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital. Al Pallars Jussà, el risc es manté igual que fa 24 hores, en 145, però l'Rt puja d'1,10 a 1,18. Baixa, en canvi, el nombre d'hospitalitzats per covid-19, de 2 a 1. Al Pallars Sobirà, que es trobava en situació de risc gairebé zero, l'Rt ha pujat de 0,01 a 0,14 mentre que el risc de rebrot ha passat de 3 a 33. Una persona de la comarca segueix ingressada per covid-19. Finalment, a Cerdanya els indicadors segueixen millorant: el risc baixa de 338 a 292 i l'Rt passa de 0,75 a 0,64. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de Puigcerdà, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 3 persones ingressades per covid-19.