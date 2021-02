Una vuitantena de professionals de col·lectius essencials es comencen a vacunar a l'Alt Pirineu i Aran

TrempUna vuitantena de professionals de diversos col·lectius essencials de l'Alt Pirineu i Aran han començat a vacunar-se aquest dimecres amb el vaccí d'AstraZeneca. Tal com havia anunciat Salut, s'han habilitat quatre centres de vacunació a la regió sanitària, a Vielha, Tremp, la Seu d'Urgell i Puigcerdà, als quals se'ls suma un cinquè punt situat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Seu d'Urgell, destinat a aquest col·lectiu.

L'adjunt a la gerència de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, ha explicat que aquesta setmana s'han distribuït 100 primeres dosis d'aquesta vacuna a cada punt de vacunació, que s'aniran repartint al llarg dels pròxims dies, "excepte en el cas de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que en principi es posaran totes avui, ja que el col·lectiu és prou gran". Per exemple, aquest dimecres a Tremp estava previst posar entre 15 i 20 vacunes, un ritme que es podrà anar incrementant a mesura que vagin arribant més dosis.

Abrantes ha recordat que aquesta vacuna es posa a personal de col·lectius essencials d'entre 18 i 55 anys, com ara professionals sanitaris que no s'havien vacunat en una primera fase, com ara farmacèutics, logopedes, nutricionistes o fisioterapeutes, així com cossos de seguretat i emergències i funcionaris de presons -un col·lectiu, aquest darrer, sense presència a la regió sanitària pirinenca. Abrantes ha remarcat que "es tracta d'una vacuna segura, igual que totes les altres que estem administrant". De moment, aquesta setmana s'està citant a la gent a través d'un SMS, però a partir de la setmana que ve ja s'habilitarà un servei a través del qual es podrà triar dia i hora, per fer-ho més còmode.

Una de les primeres professionals del Pirineu a rebre aquesta primera dosi del vaccí d'AstraZeneca ha estat Montse Enjuanes, titular d'una farmàcia de Tremp. Després de vacunar-se a les instal·lacions habilitades al pavelló del Casal de la capital del Pallars Jussà, s'ha mostrat "molt contenta, molt orgullosa dels companys sanitaris i de la indústria farmacèutica per haver desenvolupat una vacuna en tan poc temps". En aquest sentit, ha animat a tothom que "quan els cridin, vagin a vacunar-se", ja que aquesta serà la manera "d'acabar amb el covid-19".

Enjuanes també s'ha mostrat satisfeta que s'hagi optat per vacunar ja col·lectius com el seu, ja que "evidentment primer tocava als CAP i als hospitals, però nosaltres també estem cada dia amb el malalt, fent atenció des del taulell, i era important que ens arribés també a nosaltres, igual que a altres gremis essencials, com el professorat o els cossos de seguretat".

Dimarts acaba la vacunació a residències

D'altra banda, Abrantes també ha explicat que, si tot va bé, dimarts es donarà per finalitzat el procés de vacunació als usuaris i professionals de residències de l'Alt Pirineu i Aran. "Només falta administrar la segona dosi a la residència de Puigcerdà, ja que en ser vermella es va haver de retardar uns dies l'inici de la vacunació", ha explicat. A banda, també ha dit que "ja tenim vacunats a tots els professionals sanitaris de primera línia de la regió sanitària que han volgut rebre la vacuna". En aquest sentit, ha detallat que "alguns que no l'havien volgut inicialment, s'ho han repensat i els hem vacunat després".