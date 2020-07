Sense sort per a l'Institut Escola de Bellver

El Departament d'Ensenyament segueix sense considerar viable l 'Institut Escola de Bellver de Cerdanya. La conselleria ha presentat aquest dimarts a la tarda el pla de noves construccions i grans rehabilitacions de centres ja existents de cara al curs que ve i no s'hi inclou el centre cerdà. Concretament hi ha previstes disset actuacions arreu del país, però cap d'elles a l'Alt Pirineu i Aran, on justament una de les reivindicacions que fa més anys que dura és la de l'Institut Escola de Bellver.

L'ampliació de l' escola de primària Mare de Déu de Talló per tal que pogués oferir classes fins a quart d'ESO es va arribar a donar per feta durant el govern Montilla. Després d'uns anys sense tenir-ne notícies, tot apuntava que el centre podria ser una realitat de cara al curs que ve i, de fet, l'Ajuntament de Bellver ja havia redactat el projecte i estava disposat a avançar el cost de l'obra, d'uns 700.000 euros, per tal que els treballs poguessin començar com més aviat millor.

Ensenyament, però, ho va frenar fa uns mesos argumentant que no hi havia prou alumnes per garantir la ràtio mínima i ara s'ha confirmat que, de moment, no el tirarà endavant, en haver quedat fora del pla de construccions i ampliacions de l'any que ve. Des de l'Ajuntament de Bellver ja van anunciar fa uns mesos que seguirien treballant per aconseguir-ho, ja que asseguren que hi ha poblacions igual que Bellver que sí que disposen d'Institut Escola i, per tant, creuen que és viable.

En aquest sentit, apunten que podria acollir a prop de 150 alumnes de la Batllia, el Baridà i d'altres poblacions de Cerdanya que estan més a prop de Bellver que de Puigcerdà, que és on hi ha l'únic institut de secundària de la comarca. Des de Bellver també es destaca que l'Institut Escola donaria més vida al poble i permetria estalviar desplaçaments a Puigcerdà, la Seu o Bagà, que és on hi ha els instituts més propers.

En el pla presentat per Ensenyament aquest dimarts de cara al curs que ve sí que hi apareix l'ampliació de l'escola Jaume I de Llívia, que de fet ja s'està duent a terme.