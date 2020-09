Una mostra virtual de bestiar substituirà la Fira ramadera de la Pobleta de Bellveí

La Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí, a la Vall Fosca, s'ha hagut d'anul·lar, com moltes altres fires, a causa de l'alt risc que suposa per al contagi de covid-19 la concentració de moltes persones en un mateix lloc. Des de l' Ajuntament de la Torre de Capdella, però, ja fa uns dies que es va anunciar una iniciativa per fer present la fira el cap de setmana que s'hauria d'haver celebrat, el 3 i el 4 d'octubre, amb l'organització d'un concurs de guarniment de balcons i façanes. Ara, el sector ramader també s'hi ha volgut afegir, ensenyant els seus animals virtualment.

Així, l' Associació professional d'equí de muntanya Pirineus de Lleida i l' Associació de criadors de vaquí de raça Bruna dels Pirineus del Flamisell han volgut traslladar a les xarxes socials l'exposició de bestiar que feien a la Pobleta. El dissabte 3 d'octubre, el dia que s'hagués celebrat la 7a edició del Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català (CPC), els propietaris de cavalls que hi participen normalment mostraran alguns dels seus exemplars per Instagram. El diumenge dia 4 d'octubre, que és el dia que s'hauria dut a terme la 23a edició del Concurs d'Animals de Raça Bruna dels Pirineus, els propietaris de les vaques faran el mateix, i mostraran alguns dels seus exemplars per les xarxes.

Així mateix, des de les dues associacions es difondran vídeos per tal de donar a conèixer millor les races autòctones: el Cavall Pirinenc Català i la Vaca Bruna dels Pirineus. Tal com han indicat des de l'Ajuntament en una nota de premsa, "l'objectiu d'aquesta fira virtual és mostrar que el sector ramader està actiu i donar a conèixer millor les races amb què treballen". A més, per al sector ramader " és també molt necessari conservar viva la fira, un esdeveniment molt important per a tota la comarca, on tenen l'oportunitat d'ensenyar el seu bestiar als compradors i intercanviar i compartir inquietuds del seu dia a dia amb altres ramaders i ramaderes del territori".