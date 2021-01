El risc ja supera els mil punts al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica segueix empitjorant al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, on en les últimes hores, el risc ha superat el llindar dels 1.000 punts -es considera risc alt a partir de 100- i la velocitat de transmissió (Rt) segueix pujant força per sobre de l'1 -quan supera aquesta xifra vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En el cas del risc, des de dimarts ha passat de 935 a 1.066, mentre que l'Rt ha crescut d'1,20 a 1,38. També des de dimarts s'han detectat 76 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.092, mentre que s'han vacunat a 172 persones més, enfilant la xifra de persones que han rebut la primera dosi del vaccí fins a 501.

La situació empitjora a totes les comarques de l'Alt Pirineu i també a l'Aran. En aquest darrer cas, en pocs dies s'han detectat 50 nous positius, 15 només les últimes 24 hores, mentre que el nombre d'ingressats a l'Espitau Val d'Aran és de 3. Les dades de Salut, però, encara no registren aquest increment i mantenen el risc en 296 i l'Rt en 0,85.

De moment, el risc més alt segueix sent el de Cerdanya, que passa de 2.428 el dimarts a 2.610. L'Rt, mentrestant, creix d'1,13 a 1,27, i el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya baixa de 15 a 14. La situació també és preocupant al sud de l'Alt Urgell, on els últims 7 dies s'han detectat 15 casos (en l'anterior període de set dies se n'havien detectat només 2). Al conjunt de la comarca, el risc passa de 760 a 919 i l'Rt puja d'1,35 a 1,58. El que també creix amb força és el nombre d'ingressos per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que passa de 3 a 6.

Al Pallars Jussà el risc passa de 167 a 280, mentre que l'Rt creix d'1,57 a 2,85. Segons Salut, hi ha tres persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que les notificades dimarts. Al Pallars Sobirà, el risc passa de moderat (54) a alt (121) i l'Rt supera el llindar d'1, en pujar de 0,64 a 1,21. Salut notifica dues persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que dimarts. Finalment, a l'Alta Ribagorça, el risc passa de 306 a 224 i l'Rt puja de d'1,57 a 2,14. Salut notifica una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19, quan dimarts no n'hi havia cap.