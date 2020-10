La Seu suspèn la Fira de Sant Ermengol presencial

La Seu d'Urgell no podrà celebrar, finalment, la Fira de Sant Ermengol presencial que havia previst per aquest pròxim cap de setmana. El certamen ja s'havia reduït molt degut a la crisi sanitària provocada pel covid-19, però s'havia apostat per fer una petita part presencial, amb parades de formatges artesans i productes de proximitat al passeig Joan Brudieu.

🔴Lamentem comunicar-vos que, degut a la situació epidemiològica complexa de Catalunya que ha anat en ascens en les darreres hores en motiu de la COVID19, ens veiem obligats a anul•lar la fira de Sant Ermengol presencial.

Tot i així la FIRA VIRTUAL segueix en peu💪 pic.twitter.com/UCjsFfJ35g — Fira Sant Ermengol (@firastermengol) October 13, 2020

La complexitat de la situació epidemiològica, tant al conjunt del país com a la Seu i l'Alt Urgell, però, han empès a l'Ajuntament a prendre la decisió d'anul·lar aquesta part presencial. El que sí que es manté, però, és la fira virtual.

