El telefèric de la Vall Fosca podrà iniciar per fi la temporada

El telefèric de la Vall Fosca iniciarà finalment la temporada aquest dissabte 1 d'agost. Podrà fer-ho -amb un mes de retard- després que Endesa hagi finalitzat els treballs per reparar el problema que es va detectar en una peça i que n'impossibilitava l'ús públic. Com a propietària del telefèric, cada any abans de fer la cessió a l'Ajuntament de la Torre de Capdella, Endesa realitza una inspecció tècnica i mecànica de la instal·lació perquè la Direcció General de Transport per Cable de la Generalitat de Catalunya n'autoritzi l'ús públic i així l'ajuntament pallarès en pugui fer un ús turístic del giny, que dona accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Habitualment, l'empresa realitza la revisió el mes d'abril, però aquest any, degut a les complicacions derivades del covid-19, la revisió es va iniciar més tard i es va detectar que s'havia de fer una reparació. És justament aquest fet el que va impossibilitar començar la temporada l'1 de juliol, tal com estava previst.

Pel que fa als horaris, es mantenen com en temporades anteriors. En concret al mes d'agost, hi haurà servei continuat de les 8 h a les 19 h. El temps d'espera entre cada viatge serà aproximadament d'una hora. El servei de telefèric, a més, anirà lligat al servei del bus del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que des de l'1 de juliol i fins al 30 de setembre donarà servei des de la Pobla de Segur fins a Sallente, per facilitar l'accés al parc en transport públic. Pel que fa a les mesures de seguretat que se seguiran, serà obligatori l'ús de la mascareta, el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrar i sortir del telefèric, ventilació interior natural, i desinfecció de la cabina després de cada trajecte.