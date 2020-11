El telefèric de la Vall Fosca tanca l'estiu amb 20.000 viatgers

El telefèric de la Vall Fosca, al Pallars Jussà, ha tancat la temporada d'estiu d'aquest any amb més de 20.000 viatgers entre els mesos d'agost i setembre, en un total de 1.094 viatges. Així ho ha donat a conèixer Endesa, que és l'empresa propietària del giny, i que cada estiu cedeix la cabina per a ús turístic per facilitar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Cal tenir en compte que, a diferència d'anys anteriors, enguany el mes de juliol el giny no va estar en funcionament a causa d'uns treballs. Sigui com sigui, amb aquests més de 20.000 usuaris que han fet servir la instal·lació aquest estiu ja s'ha superat la xifra de 620.000 d'ençà que va obrir-se al públic.

Pel que fa a aquest retard en l'inici de la temporada, Endesa ha explicat que, com a propietària del telefèric, havia de realitzar com cada any al mes d'abril una inspecció tècnica i mecànica de la instal·lació perquè la Direcció General de Transport per Cable de la Generalitat de Catalunya n'autoritzés l'ús públic i, així, es realitzés una cessió a l'Ajuntament de la Torre de Capdella fer-ne ús turístic. Aquest any, la revisió es va iniciar més tard a causa de la pandèmia i es va detectar que s'havien de fer uns treballs de reparació. A més, a part de la revisió anual, també es realitza una revisió extraordinària cada sis anys.

Dins de les mesures de seguretat que s'han seguit enguany, ha sigut obligatori l'ús de la mascareta, rentat de mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i sortir del telefèric, ventilació interior natural, i desinfecció de la cabina després de cada trajecte.

La funció principal del telefèric –que l'any 1986 era considerat el telefèric de major càrrega del món, ja que pot transportar fins a 25.000 quilos de pes– és salvar el desnivell entre Sallente i Estany Gento, tant per a persones com per a materials, amb un recorregut de 700 metres que es fa en poc més de 10 minuts. L'estació inferior està ubicada a la cota 1.770, a tocar de la subestació de Sallente, i la superior a la cota 2.140, a prop d'Estany Gento.

El telefèric va ser construït l'any 1981 per l'antiga Fecsa –actual Endesa– per substituir l'antic sistema d'accés a l'estany (dos funiculars i un ferrocarril de via estreta) i facilitar el transport del personal i els materials durant la construcció de la nova central hidroelèctrica reversible Sallente-Estany Gento. L'any 1991 Endesa va decidir obrir al públic l'aparell durant els mesos d'estiu, de manera que, mitjançant un conveni, la gestió de les visites i serveis la realitza l'Ajuntament de la Torre de Capdella.