El temporal de neu aïlla una quinzena de veïns del poble pallarès de Mencui

Uns quinze veïns i veïnes del poble de Mencui, al municipi de Soriguera (Pallars Sobirà), han quedat aïllats a causa del temporal de neu Filomena. Tal com han explicat des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el camí de terra amb què compta Mencui com a únic accés "està totalment anul·lat a causa de la neu i el gel, de manera que els 15 veïns de la població ara estan aïllats sense poder desplaçar-se als llocs de treball o a les localitats on hi ha els serveis essencials".

Des de l'Ajuntament de Soriguera s'han fet gestions amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), que ha ofert l'ajut dels Agents Rurals, però aquest cos tampoc hi ha pogut accedir per via terrestre. És per això que els Bombers s'han ofert per si fa falta portar productes urgents amb helicòpter, ja que ni els camions llevaneus ni els vehicles dels mateixos bombers poden accedir-hi pel gel i pel mateix estat de la via.

Des de l'ens comarcal han recordat que "ja fa anys que el consistori i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà denuncien la falta d'inversió per part de la Generalitat de Catalunya per arreglar aquests accessos, ja que l'Ajuntament de Soriguera no pot assumir el cost de 300.000 euros necessaris per adequar la via". El consistori i el Consell Comarcal consideren que "aquestes inversions són essencials per evitar el despoblament que aquestes comarques estan patint des de fa anys".