Els banys termals de Llívia obriran a la tardor i l'entrada normal valdrà 6 euros

El complex dels banys termals de Llívia obrirà de forma definitiva aquesta tardor. Cal dir que aquests dies ja es pot utilitzar, ja que l'Ajuntament ha decidit fer una prova, aprofitant que el nou equipament es troba al costat de les instal·lacions de la piscina municipal. En aquest sentit, l'alcalde de la vila, Elies Nova, ha explicat a l' Ara Pirineus que "des de mitjans d'agost i fins al 15 de setembre, hem aprofitat que la piscina municipal està oberta per permetre a la gent que, amb la mateixa entrada, puguin fer servir també els banys termals".

Passat el 15 de setembre, afegeix Nova, " acabarem els petits detalls que ens queda polir, amb l'objectiu que a la tardor el complex ja pugui obrir". Tot plegat, òbviament, si la situació sanitària derivada del covid-19 ho permet. Aquests dies, s'aprofita el mateix personal de la piscina municipal, però quan l'equipament obri a la tardor disposarà dels seus propis treballadors, que ja han estat contractats. De fet, i després de diversos endarreriments, l'objectiu de l'Ajuntament era poder obrir el centre termal a la primavera, però el covid-19 va impedir-ho.

Un dels darrers passos que quedaven era l'aprovació de l' ordenança reguladora de les aigües termals. Després d'haver estat a exposició pública sense que s'hi hagin presentat recursos, aquest dimarts quedarà formalment aprovada. Entre altres coses, aquesta ordenança regula els preus de l'equipament. Així, l'entrada individual d'adult valdrà 6 euros; la d'infant, 4; i la de jubilat 4,2. A més, preveu abonaments de 10 entrades, anuals i també la creació d'un abonament pensat per als hotels, així com entrades que combinin l'accés als banys amb la visita al Museu de Llívia. L'ordenança també regula que el temps màxim que es podrà estar als banys serà de dues hores. A banda, s'estableixen descomptes per a famílies nombroses, persones amb discapacitat o per a grups.

Nova s'ha mostrat satisfet que finalment els banys termals siguin una realitat, ja que fa molts anys que es treballa en el projecte. En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que seran un nou atractiu per al municipi, tenint en compte l'èxit que tenen equipaments similars que hi ha a l'Alta Cerdanya. La idea de crear uns banys termals a Llívia, de fet, es remunta a la primera dècada del 2000, quan després de descobrir una veta d'aigües termals a la zona es va intentar construir un complex termolúdic cobert al costat de l'escola. El projecte no va reeixir, però la idea no es va abandonar i, finalment, s'ha optat per fer aquest complex descobert al parc de Sant Guillem.