Un terratrèmol a Navarra es deixa sentir a bona part de l'Alt Pirineu i Aran

El municipi de Lizoáin-Arriasgoiti, a Navarra, ha registrat a les 00.02 hores d'aquest dijous un sisme amb magnitud 4,3 que s'ha deixat sentir a diversos punts de Catalunya, entre ells l'Alt Pirineu i Aran. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon 112 ha rebut cinc trucades amb origen Sort, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Almacelles i Tarragona. A través de les xarxes socials també se n'han fet ressò diverses persones des d'alguns punts de l'Alt Pirineu i Aran, com els Pallars, la Val d'Aran o l'Alt Urgell, així com des del Principat d'Andorra. No es té constància que hagi provocat danys. L'Institut Cartogràfic i Geològic (ICGC) ha rebut més de 170 enquestes i ha fet una crida a comunicar si s'ha notat el sisme omplint el qüestionari macrosísmic individual.