El risc torna a pujar amb força a Cerdanya i supera els 700 punts

Cerdanya torna a ser la comarca de l'Alt Pirineu i Aran amb un risc de rebrot més alt, després que en les últimes hores aquest indicador hagi tornat a pujar amb força i hagi superat lleugerament els 700 punts. Concretament, ha passat de 482,05 a 700,57, segons les darreres dades ofertes per Salut. Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), aquesta ha pujat d'1,31 a 1,85. Recordem que si supera l'1 es considera que el virus està en expansió, ja que vol dir que un malalt de covid-19 infecta a més d'una persona. Pel que fa a les hospitalitzacions, i segons les dades del mateix centre, ara mateix hi ha 4 ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya i 5 persones més pendents de diagnòstic.

La situació també empitjora a l' Aran, que passa d'un risc de 294,88 a un de 359,91, mentre que l'Rt puja d'1,19 a 1,40. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la vall ingressades a l'hospital per covid19. El risc també puja a l' Alta Ribagorça, on la detecció de tres casos aquests últims dies -després de prop d'un més sense nous positius- ha fet que la comarca hagi passat de risc zero o molt baix a risc moderat. En les últimes hores, concretament, el risc ha passat de 8,33 a 74,95, mentre que l'Rt s'ha enfilat de 0,29 a 0,86. Al Pallars Sobirà el risc es manté moderat però puja lleugerament, passant de 68,98 a 85,11, mentre que l'Rt segueix en 1.

Millores a l'Alt Urgell i el Pallars Jussà

Per contra, la situació segueix millorant a l'Alt Urgell i al Pallars Jussà, les dues comarques que fa pocs dies presentaven un risc major. Totes dues, però, es mantenen en una situació de risc molt alt. En el cas de l' Alt Urgell, el risc ha passat de 516,34 a 451,60, mentre que l'Rt ha baixat d'1,41 a 1,23. En canvi a la Seu, i segons dades del mateix Ajuntament, el risc ha pujat lleugerament, de 553 a 559, tot i que l'Rt ha baixat d'1,43 a 1,23. Ara mateix, al Sant Hospital hi ha 4 persones ingressades per covid-19. Pel que fa al Pallars Jussà, el risc de rebrot ha passat de 295,80 a 278,41, mentre que l'Rt ha baixat d'1,55 a 1,40.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc ha pujat les últimes 24 hores de 336,88 a 381,15 i l'Rt ha passat d'1,23 a 1,34. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han notificat 12 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia ja és de 1.475.