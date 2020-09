La tradició peruana i catalana es donen la mà a Peramola

La plaça de Josep Roca de Peramola, a l'Alt Urgell, s'ha convertit aquest diumenge al vespre en un dels escenaris de les 48enes Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, organitzades per l'Associació per la Difusió del Folklore, l' Adifolk . Integrants del conjunt de música i dansa del Perú, Ritmos y costumbes , han ofert una mostra de cançons i balls tradicionals del país sud-americà. Posteriorment, ha tingut lloc una actuació de la colla de bastoners de Peramola, amb el ball de bastons i un ball de gegants, de manera que la tradició i el folklore peruà i català han acabat la vetllada donant-se la mà.



L'alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, ha explicat que han pogut acollir aquesta jornada en part gràcies al fet que el grup de bastoners i geganters de Peramola és molt actiu. "Ells es mouen per tot Catalunya, i gràcies al fet que havien participat en alguna activitat d' Adifolk , se'ns va presentar l'oportunitat d'acollir aquestes jornades", ha indicat. Orrit també ha afegit que per un municipi petit com el seu, "és un orgull poder acollir una activitat així". En aquest sentit, ha indicat que "la finalitat de les jornades és apropar-nos la cultura d'altres països i també que altres països coneguin la nostra cultura popular". Orrit també ha destacat que, en aquest estiu tan complicat pel covid-19 , també han volgut fer una aposta per ajudar al sector cultural.



La jornada ha començat amb una visita guiada pel poble de Peramola als integrants del conjunt peruà, on se'ls han explicat alguns trets de la forma de vida en un municipi rural català. Posteriorment han tingut lloc els espectacles de dansa i música i, finalment, s'ha celebrat un sopar de germanor. Els actes s'han celebrat seguint les mesures sanitàries obligatòries pel covid-19 , i tothom que ha entrat a la plaça ha hagut de donar el seu nom i un telèfon de contacte per facilitar el rastreig en cas necessari.