Es reprèn el servei de transport comarcal entre l'Alta Ribagorça i Vielha

Aquest dimecres 1 de juliol l'Alta Ribagorça recuperarà el servei de transport comarcal, suspès els darrers mesos arran de la Covid-19. Tal com ha donat a conèixer el Consell Comarcal en un comunicat de premsa, es tornarà a oferir el servei de dilluns a divendres -feiners- des del Pla de l'Ermita, a la Vall de Boí, fins a Vielha, passant pel Pont de Suert i Vilaller, i viceversa. Pel que fa als horaris, el bus sortirà a les 8:10h del Pla de l'Ermita, passarà per diversos pobles de la Vall de Boí o pels seus encreuaments i arribarà al Pont de Suert a les 9h. Allà hi farà una aturada de mitja hora, per sortir a les 9:30h cap a Vilaller i arribar a Vielha a les 10:20h, des d'on iniciarà el trajecte de retorn.

Per tornar a oferir el servei, l'empresa de transport ha hagut d'aplicar noves mesures de separació de viatgers entre seients. També és obligatori l' ús de mascareta a l'interior del vehicle i es recomana l'ús de gel hidroalcohòlic. Pel que fa al pagament, aquest es podrà fer de forma digital o bé en efectiu. La presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta, ha destacat que "en el marc de la prudència, ha arribat el moment de fer un esforç per anar recuperant la normalitat en les activitats i els serveis que oferim".