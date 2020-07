La Seu trasllada les PAU a l'institut per garantir l'espai entre alumnes

Els alumnes pirinencs que passin enguany les Proves d'Accés a la Universitat a la Seu d'Urgell s'examinaran a l' Institut Joan Brudieu en comptes de fer-ho al Centre Cultural Monges, com de costum. El canvi respon a la necessitat d'espai, per tal que els alumnes puguin mantenir la distància interpersonal obligatòria a conseqüència de la pandèmia. L'altra gran novetat és que enguany els alumnes de l' Institut Hug Roger III de Sort no faran les proves a la Seu sinó que es desplaçaran a Tremp, on s'hi ha habilitat una seu de forma extraordinària.

En total, seran 197 els alumnes pirinencs de segon curs de batxillerat ( 30 més que l'any passat) els que estan convocats aquest dimarts 7 de juliol, a les vuit del matí, al tribunal de les proves de selectivitat de la Seu d'Urgell. D'aquests, 66 provenen de l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell, 41 de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà, 6 de l'IOC i 84 són estudiants que han cursat batxillerat a Andorra i que només s'examinen de matèries de la fase específica per incrementar la seva nota d'accés a la fase d'admissió.

El tribunal estarà constituït pel president i 17 vigilants/correctors. Els exàmens es realitzen en horari de matí i de tarda, i s'inicien a les nou del matí. Els resultats de les PAU es publicaran el dia 27 de juliol. Per sol·licitar la revisió d'exàmens s'haurà de demanar del 27 al 29 de juliol. Els resultats de la revisió sortiran el dia 9 de setembre.

A banda de la Seu d'Urgell i Tremp, l'Alt Pirineu i Aran també comptarà enguany amb una seu a Vileha, on s'hi examinaran els alumnes de la Val d'Aran i l'Alta Ribagorça.