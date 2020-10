Un grup de treball analitzarà la massificació als espais naturals i hi buscarà solucions

L' augment de visitants ha fet incrementar considerablement l'afluència a pràcticament a tots els parcs naturals catalans aquest estiu. El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha vist incrementada l'afluència un 10% juliol i un 31% a l'agost, tot i la davallada important que hi ha hagut del turisme estranger, xifrada en un 20%. Així, a l'entrada per Colomers, en un sol dia, es van registrar més de 2.000 persones. El Parc Natural de l'Alt Pirineu, mentrestant, amb el 19% més de visitants al juliol i el 25% a l'agost ha registrat més de 10.500 persones a l'accés a la Pica d'Estats (quan el 2019 en van ser 8.102), un fet que ha col·lapsat la majoria de dies l'aparcament de la Molinassa.

El Parc Natural del Cadí Moixeró, per la seva banda, ha incrementat les visites en un 88% el mes de juliol i un 57% a l'agost, amb la circulació motoritzada, les bicicletes elèctriques, el bany a gorgs i estanys i l'augment de deixalles com a principals problemes. En relació al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, s'hi han incrementat un 50% els visitants al juliol i un 80 al mes d'agost. L'aglomeració de vehicles i el bany s'han detectat com els principals punts a millorar.

Un altre indret de Catalunya que ha viscut la mateixa situació ha estat la Zona Volcànica de la Garrotxa, que ha incrementat un 29% el públic al juliol (la Fageda d'en Jordà un 50%) i un 22% a l'agost. L'Albera i Mas de Melons no han registrat canvis significatius i el Cap de Creus ha viscut un increment del 82% al juliol i un 71% a l'agost. Ha augmentat especialment la circulació de vehicles a la carretera de Cadaqués al Cap de Creus, així com les embarcacions de gran volum.

Al sud del país, els Ports han registrat un increment del 100% de visitants al juliol i un 91% a l'agost, comportant una massificació en zones de bany i un increment notable de l'afluència als centres d'informació. La Serra de Montsant, amb una alta massificació a les zones d'aparcament i als indrets de bany han vist augmentat el volum de visitants en un 47% al juliol i un 20% a l'agost. El trànsit a Poblet, mentrestant, ha augmentat un 133% i un 88% a l'agost. Destaca també el Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ha incrementat l'afluència un 131% a l'agost.

Tot plegat ha portat al Govern a impulsar la creació d'un grup de treball que farà una diagnosi de cada cas concret i buscarà propostes al respecte. Aquestes passarien per la regulació de les activitats, incrementar la vigilància amb possibles sancions i una campanya d'educació ambiental. I és que aquest any, "excepcional i atípic" pel covid-19 s'ha traduït en un augment de visitants "més desinformats i menys respectuosos" que anteriors temporades, segons la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

D'aquest grup de treball en formaran part els responsables de tots els espais naturals. Algunes de les mesures que es determinin podran ser ja efectives la primavera de l'any 2021 i altres de més costoses s'aniran implementant de manera gradual. Algunes de les solucions que la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, ha apuntat impliquen potenciar el transport públic, promoure que les visites als espais naturals siguin guiades, augmentar la vigilància pel compliment de les normes o regular l'afluència de vehicles i visitants.

Així, algunes d'aquestes mesures les podrà aplicar el Govern de manera directa però n'hi ha d'altres que ho hauran de fer els ajuntaments, el món local o els veïns de la zona, que rebran el seu suport i assessorament.

Les incidències principals a resoldre de cara al futur en la majoria d'espais naturals són les relacionades amb la massificació d'indrets emblemàtics, el bany no autoritzat, la proliferació d'autocaravanes, no seguir itineraris indicats i sortir de les rutes marcades, els gossos sense lligar, l'augment de bicicletes elèctriques, acampades sense autorització, acumulació de deixalles i conflictes amb determinades pràctiques esportives.

Per donar resposta a totes les necessitats que s'han evidenciat aquest estiu amb un increment de visitats a tots els espais naturals la tasca de l'Agència de la Natura i del Fons del Patrimoni Natural seran "imprescindibles", segons Ferran Miralles, director general de Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Per la seva banda, Subirà ha indicat que l'any 2021 els espais naturals, a través del Fons de Patrimoni Natural, disposaran d'uns 20 MEUR addicionals als que ja tenen via els pressupostos de la Generalitat.