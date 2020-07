Els treballadors municipals de la Pobla se sensibilitzen contra la violència masclista

L'Ajuntament de la Pobla de Segur ha organitzat una acció formativa adreçada a tot el personal del consistori sobre prevenció i sensibilització de la violència masclista. L'objectiu ha estat trencar estereotips i prejudicis i facilitar una millor comprensió d'aquest fenomen. La regidora d'Igualtat, Gemma Algueró, ha explicat que "creiem que és essencial que les persones que treballen a l'Ajuntament incorporin la mirada de gènere i coneguin el protocol de prevenció de l'assetjament sexual per garantir un espai de feina segur per a tothom".

Des del consistori han indicat que la formació persegueix els objectius de fer una introducció a la perspectiva de gènere i els conceptes clau per a la detecció i la derivació de qualsevol cas d'assetjament sexual i/o per raó de gènere que es pugui produir a l'Ajuntament. També es busca incorporar la mirada de gènere i identificar les violències masclistes en l'àmbit laboral, així com fomentar la cura i el bon tracte per acompanyar i donar suport en cas d'assetjament.

La formació l'ha dut a terme l' Observatori Noctambul@s, que també està preparant el protocol local per a la prevenció de violències sexuals en espais de festa i oci amb l'objectiu de contribuir a generar espais d'oci nocturn segurs i lliures de violències masclistes. Aquesta acció s'ha finançat gràcies a l'aportació del 'Pacto de Estado contra la violencia de género', una acció del Govern d'Espanya que vol impulsar polítiques per a l'eradicació de la violència sobre la dona com una veritable política d'estat.