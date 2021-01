L'última de Kílian Jornet: baixar esquiant una via d'escalada

Després de tants anys, cada cop costa més sorprendre's amb les aventures i reptes de Kílian Jornet, però l'esportista cerdà ha aconseguit fer posar els pèls de punta amb la seva darrera peripècia. Tal com ha donat a conèixer a través de les xarxes socials, recentment ha baixat esquiant pel barranc de Halls Renne, situat a la muntanya noruega de Romsdalshorn. Es tracta, ni més ni menys, d'una via d'escalada de certa dificultat que Jornet ha baixat en gairebé la seva totalitat calçat sobre uns esquís.

Last weeks conditions with very sticky snow drove me towards an idea I had in mind for the last years. Romsdalshorn is mostly a rocky summit but it can be also interesting with skis ;) https://t.co/G2M34mAQyv