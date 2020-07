Les valls d'Àneu també "marquen distàncies" amb el Segrià

L'empitjorament de la situació sanitària al Segrià fa dies que es nota a l'Alt Pirineu i Aran. La creixent incertesa sobre com es desenvoluparà l'estiu i la confusió entre Lleida ciutat i la província de Lleida -especialment entre els visitants estrangers- està provocant cancel·lacions als establiments pirinencs. Davant d'aquest fet, tant el sector turístic com algunes institucions han aixecat la veu, fent una crida a la calma i destacant que la situació de les comarques pirinenques és molt diferent a la de les de Lleida.

Des de les Valls d'Àneu us volem fer arribar un missatge de tranquil·litat.

El Pallars Sobirà no està dins de la zona afectada per la Covid 19 de la demarcació de Lleida, estem a 2 hores en de la capital de la… https://t.co/Kdoavn56Jh — Turisme Valls d'Àneu (@Vallsdaneu) July 13, 2020

El darrer missatge en aquesta línia l'han llançat des de l' Oficina de Turisme de les Valls d'Àneu. A través de les xarxes socials han apuntat que "des de les Valls d'Àneu us volem fer arribar un missatge de tranquil·litat. El Pallars Sobirà no està dins de la zona afectada per la Covid-19 de la demarcació de Lleida, estem a dues hores en cotxe de la capital de la província". Per tot plegat, han animat a tothom a seguir visitant les valls d'Àneu i gaudir dels seus atractius. Al missatge també han volgut expressar la seva solidaritat amb les zones afectades per la Covid-19.