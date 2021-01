El risc i la velocitat de contagi creixen als Pallars i a l'Aran

El risc i la velocitat de contagi (Rt) segueixen molt alts al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. Les comarques on més han pujat les últimes 24 hores, segons les darreres dades ofertes per Salut, són els dos Pallars, així com a l'Aran. En el cas del Pallars Jussà, el risc ha passat de 280 a 308 i l'Rt ha crescut de 2,85 a 3,14. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Segons Salut, hi ha quatre persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que fa 24 hores. Al Pallars Sobirà, el risc passa de 121 a 238 i l'Rt puja d'1,21 a 1,78. El que baixa és el nombre d'hospitalitzats per covid-19, de 2 a 1.

A l'Aran, les dades de Salut comencen a registrar la cinquantena de nous positius detectats els darrers dies. Això fa que, de moment, el risc passi de 296 a 597 i l'Rt pugi de 0,85 a 1,31. Segons les darreres dades ofertes pel Conselh Generau d'Aran, hi ha tres persones del territori ingressades per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran.

Les xifres més altes segueixen sent les de Cerdanya, tot i que les últimes hores s'han estabilitzat o, fins i tot, baixat. És el cas del risc, que ha passat de 2.610 a 2.420, mentre que l'Rt s'ha quedat gairebé igual, passant d'1,27 a 1,28. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de Puigcerdà, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 16 persones ingressades per covid-19, una més que fa 24 hores. A l'Alt Urgell, el risc es manté igual que fa 24 hores, en 919 i l'Rt passa d'1,58 a 1,64. Segons les últimes dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, al Sant Hospital hi ha 5 persones ingressades per covid-19, una menys que fa 24 hores.

A l'Alta Ribagorça, finalment, el risc i l'Rt es mantenen igual que fa 24 hores, en 306 i 2,14, respectivament. Una persona de la comarca, mentrestant, segueix hospitalitzada per covid-19.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi lleugerament, de 1.066 a 1.060 i l'Rt pugi també de forma lleugera, d'1,38 a 1,43. En les últimes 24 hores s'han notificat 32 nous positius de covid-19, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.124. Pel que fa a les vacunacions, en les últimes hores s'ha subministrat el vaccí a 184 persones, fent pujar fins a 685 el nombre de vacunats al conjunt de la regió sanitària.