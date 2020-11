El risc i la velocitat de contagi segueixen baixant a l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran segueix millorant, segons constaten les últimes dades fetes públiques pel Departament de Salut. Així, al global de la regió sanitària, en les últimes hores el risc de rebrot ha baixat de 390 a 379, mentre que la velocitat de transmissió (Rt), ha davallat de 0,76 a 0,74. Recordem que si aquesta és superior a 1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona, mentre que, si és inferior, el virus retrocedeix. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han notificat 23 més, de manera que des que va començar la pandèmia el nombre total de casos confirmats és de 2.601.

Per comarques, l'Rt es manté per sobre d'1 al Pallars Jussà i a l'Alta Ribagorça. En el primer cas, en les últimes hores ha baixat de 2,14 a 1,72, mentre que el risc ha passat de 968 a 821. Segons Salut, hi ha 3 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una més que fa 24 hores. A l' Alta Ribagorça, en canvi, l'Rt ha pujat d'1,41 a 1,79 i el risc també ha anat cap amunt, de 776 a 986. Segons Salut, hi ha una persona de la comarca ingressada a l'hospital per covid-19.

A l' Alt Urgell, el risc ha pujat de 341 a 373 i l'Rt ha passat de 0,72 a 0,76. Ara mateix, al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 10 persones ingressades per covid-19, una més que fa 24 hores. A Cerdanya, el risc ha passat de 406 a 541 i l'Rt ha pujat de 0,68 a 0,92. A l'Hospital de Cerdanya hi ha 2 persones ingressades per covid-19, una més que fa 24 hores.

Al Pallars Sobirà, el risc ha baixat de 279 a 139 i l'Rt ha caigut de 0,64 a 0,35. Pel que fa a les hospitalitzacions, segueix havent-hi tres persones de la comarca ingressades per covid-19. Finalment, a l' Aran, el risc baixa de 359 a 272 i l'Rt cau de 0,62 a 0,50. Una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19.