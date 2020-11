La velocitat de transmissió del virus ja s'apropa a l'1 a l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica continua millorant al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, tot i que les xifres encara són força altes. La velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) s'apropa molt a l'1, que és el límit que marca si el virus s'expandeix o retrocedeix. Si està per sobre d'1, es considera que s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En canvi, si està per sota, retrocedeix. En les últimes 24 hores, i segons les dades ofertes per Salut, al conjunt de la regió sanitària l'Rt ha baixat d'1,07 a 1,03, mentre que el risc ha caigut de 639 a 622.

Pel que fa als nous positius, en les últimes 24 hores se n'han detectat 24 més, de manera que des que va començar la pandèmia l'acumulat de casos és de 2.380. El nombre de nous positius, però, també va a la baixa els darrers dies. Així, si dilluns es van notificar 65 nous casos, aquest dimarts en van ser 43 i aquest dimecres n'han estat 24, és a dir que la xifra de nous positius ha baixat de 20 en 20 aproximadament els últims dies.

La situació, però, varia força segons la comarca. De les dades fetes públiques les últimes 24 hores destaca el fet que Cerdanya ha aconseguit fer baixar l'Rt per sota d'1, després de força dies estant per sobre. Concretament, ha passat d'1,18 a 0,98. El risc, però, segueix sent molt alt, tot i que ha baixat les últimes hores de 967 a 803.

L' Alt Urgell segueix amb l'Rt per sota d'1, i baixant, ja que en les últimes hores ha passat de 0,92 a 0,89. El risc segueix sent molt alt, però també baixa, passant de 614 a 591. Ara mateix, al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 12 persones ingressades per covid-19.

La situació també segueix millorant, tot i que les xifres són molt altes, a l' Alta Ribagorça i a l'Aran. En el primer cas, el risc baixa de 1.454 a 1.212 i l'Rt cau de 3,14 a 2,62. A l' Aran, mentrestant, el risc passa de 895 a 882 i l'Rt davalla d'1,47 a 1,45. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19.

Als Pallars, en canvi, la situació ha empitjorat les últimes 24 hores. Al Pallars Jussà el risc ha passat de 375 a 542, mentre que l'Rt s'ha enfilat de 2,27 a 2,99. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19, quan fa 24 hores no n'hi havia cap. Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc ha pujat de 658 a 741 i l'Rt ha crescut de 0,98 a 1,05. Segons Salut, hi ha cinc persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, dues més que les notificades fa 24 hores.