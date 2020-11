La velocitat de transmissió del virus assoleix l'1 al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica segueix millorant al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, segons recullen les darreres dades ofertes per Salut. Un dels aspectes més positius és que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha arribat a 1 al conjunt de la regió sanitària. Recordem que si està per sobre, vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 encomana a més d'una persona. En canvi, quan baixa per sota d'1 i s'hi manté de forma regular vol dir que el virus retrocedeix. En les últimes 24, concretament, l'Rt ha baixat d'1,03 a 1, mentre que el risc ha passat de 623 a 589, una xifra, però, que segueix sent molt alta. Pel que fa als nous positius, en les últimes 24 hores se n'han notificat 41 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 2.442.

Per comarques, la situació millora a gairebé totes, excepte als dos Pallars. La situació més complicada es troba ara mateix al Pallars Jussà, on els índexs fa dies que no paren de pujar. El risc de rebrot ha passat, en les últimes 24 hores, de 552 a 734 i l'Rt ha crescut de 3,19 a 3,30. Segons Salut, hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19. Al Pallars Sobirà, el risc ha pujat de 683 a 698 i l'Rt ha tornat a superar la xifra d'1, passant de 0,97 a 1,01. Pel que fa als hospitalitzats per covid-19 d'aquesta comarca, segons Salut n'hi ha 5.

La situació, en canvi, millora a la resta de comarques. A l' Alt Urgell, el risc baixa de 623 a 589 i l'Rt es manté estable en 0,88. Ara mateix, al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 10 persones ingressades per covid-19. A Cerdanya, el risc baixa de 815 a 738 i l'Rt cau de 0,99 a 0,94. A l'Hospital de Cerdanya hi ha ara mateix 4 pacients ingressats per covid-19 i dues persones més hospitalitzades pendents de diagnòstic.

A l' Alta Ribagorça, el risc passa de 947 a 756 i l'Rt baixa de 2,05 a 1,63. Segons Salut, hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19. Finalment, a l' Aran el risc baixa de 911 a 781 i l'Rt cau d'1,40 a 1,26. Una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19.