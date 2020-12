El risc i la velocitat de transmissió segueixen creixent amb força a l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica continua empitjorant a gran velocitat al conjunt del país i també a bona part de l'Alt Pirineu i Aran. Tot i que hi ha comarques que es mantenen en situació de risc zero, com l'Alta Ribagorça, al conjunt de la regió sanitària el risc ha pujat en les últimes hores de 530 a 716 i la velocitat de transmissió (Rt) ha passat d'1,27 a 1,56. Recordem que si supera la barrera de l'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa als nous casos, en les últimes 24 hores se n'han detectat 38 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 3.186.

Per comarques, a Cerdanya el risc ha tornat a créixer amb força, passant en les últimes hores de 1.402 a 2.199, mentre que l'Rt ha crescut d'1,52 a 2,08. Ara mateix, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 5 pacients ingressats amb covid-19 i tres possibles casos més pendents de diagnòstic. A l'Alt Urgell, el risc puja de 383 a 395 i l'Rt passa d'1,09 a 1,28. Ara mateix al Sant Hospital de la Seu d'Urgell s'hi mantenen 5 persones ingressades per covid-19.

Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 202 a 174 però l'Rt creix de 2 a 2,07. Segons Salut, hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19, quan fa 24 n'hi havia dues. Al Pallars Jussà, el risc passa de 286 a 305 i l'Rt creix lleugerament de 0,59 a 0,61. Segons Salut hi ha 14 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, dues menys que fa 24 hores. Finalment, a l'Aran el risc puja de 3 a 12 i l'Rt creix de 0,28 a 0,57. Dues persones de la vall segueixen hospitalitzades per covid-19, segons Salut.