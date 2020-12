El risc i la velocitat de transmissió baixen per tercer dia seguit a Cerdanya

La situació epidemiològica continua sent complicada a Cerdanya, però segueixen millorant diversos indicadors de risc per tercer dia consecutiu. En 24 hores el risc ha baixat de 3.521 a 2.707 (havia rondat els 4.500 fa pocs dies), mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), ha passat d'1,5 a 1,28 (havia arribat a 2,82). Recordem que quan l'Rt supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. A l'Hospital de Cerdanya, i segons informa l'ACN, hi ha ara mateix 10 pacients ingressats per covid-19, 4 menys que fa 24 hores.

A l'Alt Urgell, el risc segueix pujant, i passa de 434 a 477, mentre que l'Rt creix d'1,36 a 1,50. Al Sant Hospital de la Seu d'Urgell s'hi mantenen dues persones ingressades per covid-19. Al Pallars Jussà, l'Rt se situa per sota d'1, en baixar d'1,02 a 0,93, mentre que el risc passa de 304 a 279. Segons Salut, hi ha 6 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, una menys que fa 24 hores. Al Pallars Sobirà, el risc puja de 50 a 84 i l'Rt passa de 0,42 a 0,71, i es manté una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19.

A l'Aran, els indicadors comencen a baixar. El risc passa de 560 a 536 i l'Rt, tot i seguir molt alta, passa de 3,28 a 3,14. Segons Salut, hi ha dues persones de la vall hospitalitzades per covid-19, una més que fa 24 hores. L'Alta Ribagorça manté el risc en 12 i l'Rt en 0,42.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc baixi de 1.007 a 870 i l'Rt passi d'1,50 a 1,28. Pel que fa als nous positius, en les últimes 24 hores se n'han detectat 64 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 3.559.

71 usuaris recuperats a Tremp

D'altra banda, i pel que fa al brot de covid-19 detectat fa poc més d'un mes a la residència de la Fundació Fiella de Tremp, des de Salut han indicat que ja són 71 els residents recuperats que són al centre. A més, aquest dijous retornen a la residència els dos usuaris que es van traslladar a l'inici del brot a Guissona. A l'Hospital del Pallars, mentrestant, s'hi manté encara un resident ingressat. Pel que fa als treballadors, 23 encara són positius. Recordem que el brot ha provocat 61 defuncions i que la Fiscalia ho investiga aquestes morts com a homicidis imprudents.