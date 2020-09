Una via verda de 2,7 quilòmetres unirà Sort i Rialp

Les poblacions de Sort i Rialp, dos dels principals nuclis de població del Pallars Sobirà, aviat estaran unides per una via verda. L'obra suposarà una inversió de 2 milions d'euros que assumirà íntegrament la Generalitat. Es tracta de 2,7 quilòmetres de via amb una amplada de 2,5 metres en la majoria del seu trajecte, tot i que es veurà reduïda en algun tram per la complexitat de l'orografia. La via verda, que seguirà el recorregut del riu Noguera Pallaresa i la carretera C-13, sortirà de la rotonda de Sort i finalitzarà a l'Hotel Comtes del Pallars de Rialp. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha explicat que la previsió és que el projecte constructiu estigui acabat el febrer del 2021.

Tant l'alcalde de Sort, Raimon Monterde, com el de Rialp, Gerard Sabarich, s'han mostrat satisfets per aquest projecte. Monterde ha destacat la importància de potenciar la mobilitat sostenible, també a les zones del Pirineu, i ha valorat positivament que s'intensifiqui la comunicació, sense cotxe, entre aquestes dues poblacions.

Aquesta via, que serà apta per fer-la amb bicicleta o a peu, serà una bona opció per a molts veïns de Sort i Rialp, segons Sabarich. L'alcalde de Rialp ha assenyalat que aquesta via verda discorre per un complex esportiu i un alberg i, d'aquesta manera, facilitarà la mobilitat sostenible de la gent que hi vulgui anar o dels residents a l'alberg. Per Sabarich, és un "gran projecte" que beneficiarà les localitats de Sort i Rialp i reforçarà el desenvolupament econòmic de la comarca i la seva oferta turística.