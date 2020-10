El virus ja està en regressió a tres comarques pirinenques

El covid-19 ja està en regressió a la meitat de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. Així ho constaten les darreres dades ofertes per Salut, que indiquen que a l'Alta Ribagorça, l'Aran i Cerdanya la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ja està per sota d'1. Recordem que si aquesta taxa està per sobre vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En canvi, quan l'Rt baixa per sota d'1 significa que el virus està en regressió, ja que la capacitat de contagi va a la baixa. Cal dir que ara mateix a tot Catalunya només hi ha tres comarques més amb l'Rt per sota d'1: les Garrigues, la Segarra i el Pla d'Urgell, mentre que la Ribera d'Ebre se situa just a l'1.

En el cas de l' Alta Ribagorça, la comarca va experimentar fa uns dies un important repunt, fruit de la detecció d'uns pocs casos -cal tenir en compte que en zones poc poblades, pocs positius fan disparar ràpidament els índexs. Tot i això, a poc a poc ha anat tornant a la situació de risc baix o moderat en què ha estat durant bona part de la pandèmia. De fet, en les últimes hores, s'ha convertit en la primera comarca de Catalunya que abandona el risc alt o molt alt i passa a un de moderat. Concretament, en 24 hores ha passat d'un risc de 147 a un de 80 (el llindar de moderat a alt se situa a 100). Pel que fa a l'Rt, ha baixat de 0,63 a 0,35.

A l' Aran, l'Rt també ha baixat, passant de 0,86 a 0,79. El risc segueix sent molt alt, tot i que en les últimes 24 hores també ha anat a la baixa, passant de 277 a 243. La darrera comarca que ha aconseguit fer baixar l'Rt per sota de la barrera de l'1 ha estat Cerdanya, on en les últimes hores aquesta taxa ha passat d'1,02 a 0,98. El risc, però segueix sent molt alt, tot i que en les últimes hores ha baixat lleugerament, passant de 545 a 543.

L'RT, en canvi, segueix sent molt alta al Pallars Sobirà, que els últims dies també ha viscut un important creixement de les xifres. La notícia esperançadora és que, tot i estar molt alta, l'Rt ha baixat les últimes hores, passant de 2,68 a 2,35. La mala notícia és que el risc -que ja estava molt alt- ha tornat a pujar, després d'algun dia de descens, tot passant de 1.323 a 1.581.

Al Pallars Jussà, el risc torna a baixar, de 300 a 242, però segueix estant molt alt, mentre que l'Rt puja lleugerament, passant d'1,45 a 1,47. Finalment, l' Alt Urgell aconsegueix baixar de la barrera dels mil punts de risc, passant de 1.104 a 993. L'Rt també baixa d'1,54 a 1,44. En el cas de la Seu d'Urgell, i segons dades de l'Ajuntament, el risc també baixa, passant de 1.387 a 1.172 i l'Rt, mentrestant, cau d'1,54 a 1,48.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc també ha baixat les últimes hores, passant de 580 a 554, mentre que l'Rt també ha caigut, d'1,21 a 1,15. Pel que fa als nous casos, en les últimes hores se n'han notificat 65 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 1.809. Pel que fa a les hospitalitzacions, i segons les darreres dades facilitades per Salut, hi ha 18 ciutadans de l'Alt Pirineu i Aran ingressats a l'hospital i un altre a l'UCI a conseqüència del covid-19.